Marina Lima e Pietro Nunes são campeões do Circuito Vert Battle 2025

Jovens brasileiros de 14 anos ampliam o leque de atletas na modalidade

Escrito por
Fernanda Alves fernanda.alves@svm.com.br
(Atualizado às 16:53)
Jogada
Legenda: Marina Lima no topo do pódio
Foto: Foto: Divulgação/Pablo Vaz

Fortaleza virou palco das competições de diversas modalidades olímpicas e uma delas foi o Circuito Vert Battle 2025, que aconteceu neste domingo (14), na Praia de Iracema e destacou os dois novos nomes do skate vertical brasileiro: Marina Lima e Pietro Nunes, jovens de 14 anos. Ambos se tornaram campeões do circuito, que teve quatro etapas.

Marina atingiu a pontuação necessária para o título de campeã da temporada, mesmo como o quinto lugar, e Pietro levou o caneco de melhor skatista do ano, terminando em segundo colocado. A jovem atingiu pontuação um 65.00, a melhor dela do domingo. Quem venceu a modalidade foi a australiana Arisa Trew, que a atual campeão olímpica e fez 91.00. O pódio da etapa de Fortaleza teve também a brasileira Raicca Ventura (82.33) e pela alemã Lily Stoephasius (76.33).

Marina destacou a preparação que fez para alcançar o objetivo e como isso reflete positivamente na trajetória, já planejando os objetivos de 2026. "Eu treinei o ano inteiro. Nem acredito que consegui! É interessante, porque há todos os sentimentos possiveis na pista e a gente tem medo. Mas, eu consegui chegar no final do ano. Tô muito feliz em ter chegado aqui", disse.

No masculino, Pietro foi o vice-campeão da temporada com 89.52 pontos somados. O vencedor foi o americano JD Sanches, que fez 89.53. O outro brasileiro no pódio foi o Rony Gomes, com 89.40.

