Primeira mulher a comandar uma seleção brasileira de vôlei, Fofão acompanha campeonato em Fortaleza

Pensar em categorias de base é, além de incentivar a prática esportiva, formar atletas de alto rendimento para representar o País mais à frente. Fortaleza recebeu o Campeonato Brasileiro Interclubes sub-16 de vôlei feminino e contou com a presença ex-jogadora e agora técnica da seleção sub-17, Fofão .

Em entrevista à coluna, a capitã do primeiro ouro olímpico feminino do Brasil na modalidade contou sobre a experiência, agora no comando, e a importância de campeonatos para a formação de atletas. É de momentos como esse que podem surgir convocações.