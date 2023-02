Após primeira vitória, ainda dá tempo para equipe do Rede Cuca permanecer na elite do vôlei?

Um marco para a história do vôlei cearense: primeira vitória de uma equipe local na “Superliga A” , que é a principal competição nacional da modalidade uma das mais disputadas do mundo. O feito aconteceu na 15ª rodada de 22, que acontecem na primeira etapa da disputa, antes da fase eliminatória, de quartas de final.

E é aí que entra a questão: será que ainda dá tempo de lutar pela permanência? São 12 equipes competindo e as duas últimas caem para a Superliga B, na próxima temporada. Mesmo com a vitória, o time cearense continua na lanterna, com três pontos, atrás, justamente do Brasília, de quem ganhou nesta segunda-feira (30), por 3 sets a 0. A disputa, na real, é contra o América - MG, primeiro fora da zona e com 11 pontos.