Ágatha e Rebecca iniciam treinos juntas; dupla é uma das fortes candidatas à disputa em Paris 2024

O ano oficialmente ainda nem bem começou para o vôlei de praia, mas sem tempo a perder, a cearense Rebecca Silva e a paranaense Ágatha Rippel já iniciaram os treinos juntas. O principal objetivo da dupla é garantir a vaga para os Jogos Olímpicos, no próximo ano, em Paris.

Legenda: Dupla já fez as primeiras atividades na areia Foto: Divulgação

Inicialmente, os trabalhos acontecem no Rio de Janeiro, onde Ágatha já morava. Ela teve a pequena Kahena, em novembro do ano passado, e ainda em 2022, assim como Rebecca, iniciou os treinos individuais.

É nesse primeiro momento, que elas vão ajustar as características para garantir o melhor desempenho para a parceria. Rebecca, aos 29 anos, já acumula a participação em uma Olimpíada e se destaca pela força e explosão no ataque, não é por acaso, que é conhecida como “mão de pedra”. Ágatha, aos 39 anos, é medalhista de prata, na Rio 2016 e ainda acumula a participação em Tóquio 2020.

A corrida olímpica começa, efetivamente, neste ano. Serão duas duplas, no feminino, a representar o Brasil, em Paris, e tentar colocar novamente o vôlei de praia nacional, entre os melhores do mundo. As principais concorrentes da dupla da cearense Rebecca, devem ser Ana Patrícia/Duda e Bárbara Seixas/ Carol Solberg.