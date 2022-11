Em Fortaleza, Renan Dal Zotto fala sobre ciclo olímpico: “objetivo é estar sempre entre os melhores"

Que o Brasil, além do futebol, é o País do vôlei, não há dúvidas. Entre mulheres e homens, as seleções, principalmente, a partir dos anos 2000 estão entre as mais vitoriosas do mundo. Acostumados a vencer, é difícil a aceitação quando o cenário muda, que é o que o grupo masculino vivenciou este ano. Em entrevista à coluna, o técnico Renan Dal Zotto falou sobre o momento e expectativas para o ano decisivo que se aproxima, com o pré-olímpico.