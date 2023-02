Com edital para desenvolvimento do esporte feminino, COB firma passos na tentativa de equidade

Pensar em mulheres que sejam referência no esporte, hoje em dia, não é tão difícil. Só do ciclo olímpico recente é fácil puxar à mente nomes como: Rayssa Leal, Rebeca Andrade e Ana Marcela Cunha , algumas das medalhistas do último ciclo.

Mas é fato que as mulheres em destaque ainda vêm sendo uma história recente. Prova disso é se pensarmos que as primeiras medalhas olímpicas femininas saíram apenas em Atlanta (1996), com o ouro de Jaqueline e Sandra no vôlei de praia; duas de pratas; com Adriana e Mônica no vôlei de praia e o basquete; e uma de bronze, no vôlei de quadra.