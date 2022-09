Supercampeã no boxe, Bia Ferreira é a força nordestina em modalidade ainda dominada por homens

Contrariando a máxima: “Em time que está ganhando não se mexe”, Bia resolveu buscar novos desafios em um dos momentos mais vitoriosos da carreira. Medalhista de prata nas Olimpíadas do ano passado e no Mundial deste ano ela está em um processo de transição para o boxe profissional, onde deve fazer sua estreia em outubro, sobre os novos desafios ela destaca:

"Acho que eu precisava dessa adrenalina nova [...] Não que eu não tenha no olímpico, mas é um empurrãozinho a mais, então estou muito animada. Me preparando ao máximo para poder representar bem, assim como eu faço no olímpico, agora também fazer no profissional. Representar o nosso país, as meninas do nosso Brasil e mostrando que o nosso boxe é forte.”