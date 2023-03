Circuito brasileiro começa com cearenses em busca do bi e nova dupla com atleta local

Principal competição do vôlei de praia nacional, o Circuito Brasileiro já iniciou as primeiras partidas, na última quarta-feira (8), em Maringá e nesta sexta-feira (10) terá os principais atletas entrando em quadra. Duas duplas com cearenses são destaque: a das atuais campeãs, Taiana e Hegê, e a da paranaense Ágatha, que inicia oficialmente a parceria com Rebecca.

Em um ano pré-olímpico, apesar do Circuito Brasileiro não contar pontos na corrida por uma das duas vagas em Paris 2024, as disputas são muito importantes tanto para entrosamento e ritmo de jogo, como para ter uma noção do nível de competitividade das duplas que também almejam a vaga.

As duas equipes vivem momentos diferentes. Taiana e Hegê correm por fora na disputa olímpica que conta ainda com as duplas: Bárbara Seixas e Carol Solberg, e Duda e Ana Patrícia, que ganharam o último campeonato mundial. Mas as cearenses entram com o status de campeãs do Circuito Brasileiro e podem surpreender as principais concorrentes nessa disputa. Legenda: Cearenses Taiana e Hegê estream em busca do bicampeonato no Circuito Brasileiro Foto: William Lucas/Inovafoto/CBV

A dupla Ágatha e Rebecca conta com duas representantes do Brasil nas últimas Olimpíadas. A paranaense, inclusive, já traz na bagagem a medalha de prata, da Rio 2016. A etapa de Maringá representa os primeiros passos da jornada juntas. A cearense comentou sobre o processo de entrosamento:

“Ainda estamos em evolução, mas tenho certeza que estamos no caminho certo de crescimento como um time. Temos muito pela frente, muita margem para crescer e para entender como cada uma funciona dentro de quadra.” Legenda: Ágatha e Rebecca iniciam oficialmente parceria na etapa de Maringá Foto: Manila Comunicação

A dupla foi anunciada em outubro de 2022. Ágatha havia dado uma pausa na carreira para o nascimento da filha Kahena. E Rebecca disputou a última partida oficial com a antiga parceira, Talita, em setembro de 2022. Sobre a volta às quadras, a cearense não esconde a ansiedade:

“Já estava ansiosa para testar o time em quadra. Fizemos tudo que podíamos até aqui, cada uma na sua individualidade e no coletivo como dupla, então agora é hora de jogar e matar a saudade dessa adrenalina que é estar em quadra."

As disputas do TOP 12 começam nesta sexta-feira (10), a partir das 8h. Taiana e Hegê enfrentam Josi Alves e Carol Goerl, às 10h30, mesmo horário que Ágatha e Rebecca estream contra Andrezza e Thati. A final será no domingo (12).