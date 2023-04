Atleta cearense é destaque no triatlo e busca segunda participação olímpica

Nadar, pedalar, correr... se a rotina de um atleta profissional é puxada, pense nisso em uma intensidade três vezes maior, em um esporte que reúne três modalidades: o triatlo. Mas é nessa intensidade toda, que tem o cearense Manoel Messias está chegando longe e se tornando destaque.

Único brasileiro (homem) a participar das últimas Olimpíadas - Tóquio 2020, no triatlo, Manoel Messias contou em entrevista à coluna como está sendo a preparação em busca de Paris 2024 e deu mais detalhes sobre a rotina de triatleta. Legenda: Atleta cearense foi único homem brasileiro no triatlo, em Tóquio 2020 Foto: Miriam Jeske/COB

Na etapa do Circuito Mundial, no início do mês, em Abu Dhabi, o cearense conquistou o bronze.

“A gente já começou a corrida olímpica desde o ano passado e tivemos algumas mudanças, principalmente, na parte de treinamentos. Acabei tendo uma mudança de técnico e acho que a gente deu uma acertada nesse ponto e que os frutos estão vindo agora, né?

Manoel Messias é natural de Fortaleza e contou que começou no esporte na Praia do Futuro, perto de onde morava. A modalidade inicial era o basquete, mas acabou indo para a corrida, por influência do pai e a partir disso, se interessou pelo triatlo. O que chamou atenção foi a organização oferecida por núcleos da federação, como explica:

“O triatlo era diferente dos outros esportes que eu fazia. Tinha já essa pegada de vida de atleta,realmente, né? Então você tinha terça, quarta e quinta pra tá lá, já tinha uma rotina de treinamento, um técnico [...] Então já era uma coisa diferente, eu acho que isso foi o principal atrativo no triatlo”

O cearense foi morar em São Carlos (SP), em 2013. Sobre essa mudança de sua terra natal, em busca do sonho de viver como atleta ele acrescenta que alguns fatores foram importantes para essa decisão, como mais visibilidade para patrocinadores, logística, em relação às competições e também o clima.

Por conta da quantidade de modalidades, planejamento é fundamental nos treinos. O atleta explicou que, apesar de treinar diariamente, não é todo dia que treina as três modalidades, pode ocorrer de nadar e pedalar, por exemplo, e variar os blocos de treinos. Foto: Wagner Araújo/ITU Media

Esse ano, ainda acontecerão muitas competições importantes como o Panamericano, no Chile, em outubro. No próximo mês, Manoel Messias encara a terceira etapa do Circuito Mundial, que acontece na Itália. Todas essas etapas serão importantes para consolidação da preparação olímpica, como destaca:

“Pra Paris com certeza eu busco e vou querer ter resultados melhores, chegar lá numa melhor condição de estar disputando a prova e uma medalha.”

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil