Rede Cuca Vôlei encerra ano sem vitórias na Superliga; técnico Marcelo Negrão espera um 2023 melhor

Ser pioneiro em algo, requer sempre uma série de atribuições e desafios diferenciados. Quando se trata de esporte coletivo, o contexto é ainda mais complexo. Estreante na Superliga principal, o Rede Cuca Vôlei ainda não venceu, mas é preciso analisar esse cenário, além dos resultados em si. Em entrevista à coluna, o técnico Marcelo Negrão fez o balanço do turno e falou sobre as expectativas para o restante da competição.

Praticamente com o primeiro turno fechado, faltando apenas um jogo atrasado contra o Minas, o time cearense é o único que ainda não pontuou, amargando assim, a lanterna. O time, que foi montado de última hora tem que lidar com a falta de tempo de preparação e entrosamento, como um dos principais desafios, que vêm refletindo em todos os jogos. Resultado requer tempo e antes da primeira partida oficial, foram cerca de 40 dias, apenas, enquanto a maioria teve, pelo menos três meses . Negrão comenta sobre esse processo:

"É claro que a gente quer um resultado de imediato porque é normal, né? Natural do ser humano, mas pelo menos na nossa modalidade, que é o voleibol, isso demora, requer um pouco de tempo, são anos treinando [...] É um processo e a gente tá tendo essa experiência pela primeira vez na Superliga profissional. Acredito que o time tem todas as condições pra continuar e se manter no cenário nacional do voleibol durante muitos anos.”

Outro ponto difícil, também por conta dessa inserção por último na elite do vôlei, foi a contratação de jogadores. O mercado já estava praticamente definido, quanto a equipe começou a ser montada. Apesar disso, novas contratações foram feitas ao longo da competição e aos poucos vem mostrando resultado no esquema de jogo, são exemplos o levantador Valentino e o ponteiro Yudi.

Aprendizado que reflete na melhora do time em quadra, apesar do resultado positivo ainda não ter chegado. Na última partida do ano, contra o São José, as parciais foram bastante disputadas e o time local venceu o primeiro set. Mas como em outros jogos, a dificuldade vem sendo na definição. Os sets são equilibrados, mas no fim o time acaba sendo superado. Marcelo Negrão comentou sobre isso:

Cada partida do 2º turno vai ser uma final para a equipe do Rede Cuca Vôlei. A luta pela manutenção do time na elite do vôlei vai ser difícil, mas o técnico se mostra otimista: “A gente tem uma expectativa um pouco melhor, mesmo porque vai acabar com aquela história de que o time é um time que nunca jogou uma superliga. Eu tenho batido muito isso com os jogadores, que agora acabou o frio na barriga.”