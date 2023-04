Prefeitura fará reunião com empresários para conscientizar uso de triciclos na orla de Fortaleza

A circulação de triciclos na Praia de Iracema deve virar alvo de reunião entre as regionais 2 e 12 de Fortaleza e os empresários que exploram o serviço na orla da Capital. A informação foi confirmada nesta quinta (27) como uma forma de conscientizar a proibição do uso da área de pedestres no calçadão para tal finalidade.

Segundo a Secretaria Executiva Regional 12, que divulgou nota sobre o caso, a circulação dos equipamentos em questão deve estar limitada à ciclofaixa, com uso proibido em todo o calçadão da orla. O intuito, nesse caso, seria o de prevenir acidentes com os frequentadores.

"As Regionais 2 e 12 irão propor uma reunião com os empresários que exploram o serviço na orla da Avenida Beira-Mar para estudar a viabilidade do uso das charretes, obedecendo as regras de segurança, espaçamento e trânsito", informou a prefeitura em nota.

Atualmente, ainda conforme a gestão municipal, uma autorização especial válida por 90 dias havia sido concedida, de forma provisória, para aluguel de patins e bicicletas na Praia de Iracema. Entretanto, veículos motorizados não estão inclusos.

Os dados repassados informam que cinco autorizatários estão aptos a comercializar na região e, em caso de infração das leis de trânsito, a autorização pode ser revogada. Além disso, multas e notificação pelos órgãos de trânsito e fiscalização também são possíveis.

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE