Qual tipo de bicicleta comprar ? Veja dicas e orientações

Em entrevista à coluna, Cléber Pereira, dono de uma loja de bicicletas, deu dicas para quem quer garantir uma prática saudável, alinhada com o uso de equipamentos adequados.

Uma modalidade completa e com diversos benefícios para a saúde física e mental. Pedalar é simples, mas a prática exige cuidados que podem ser fundamentais para garantir tudo que o esporte tem a oferecer. Para iniciar, é importante a pessoa ter definido o uso que quer fazer da bicicleta para a partir disso escolher a que melhor se adequa às necessidades.

“As coisas primordiais que ela necessita: primeiro uma bicicleta no perfil que ela procura, tem que tentar saber isso. Segundo, o tamanho da bicicleta, porque ela varia de acordo com a estatura da pessoa que vai adquirir.”

Entre os principais tipos de uso está o urbano, para passeio, competição e trilha. Em relação ao tamanho, uma boa pedida é testar, avaliar a movimentação das pernas durante a pedalada para analisar as condições.

Alguns itens fundamentais com que a bicicleta deve contar para garantir mais conforto na pedalada são: freio a disco, sinalização e amortecedor. Além dos acessórios: capacete, óculos de proteção e luva.

Outro ponto importante a ser levado em consideração é o tipo de selim , que é responsável por apoiar boa parte do peso do ciclista. O equipamento inadequado pode causar um pouco de desconforto, então é preciso testar também, já que há uma quantidade extensa de opções que se adequam ao peso, estatura e tipo de uso, por exemplo.

Na escolha da bike, aquela máxima do "barato pode sair caro" deve ser levada em consideração. Há muitos modelos de custo mais baixo, encontrados em lojas de departamento ou supermercado, que são bastante simples e logo podem gerar problemas, até mesmo mecânicos.

Por isso, o indicado é sempre procurar lojas especializadas em bicicletas, que contam com um suporte para indicação de modelo de acordo com a necessidade do ciclista.