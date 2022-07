Saiba como escolher o tênis ideal para a prática de corrida

“Que tenha um bom amortecimento, principalmente na parte de trás do tênis, além dessa região ser um pouco mais elevada do que a parte da frente.”

As opções são muitas, de diferentes preços, cores, materiais... Mas além desses critérios externos, há pontos importantes que devem ser escolhidos de acordo com o tipo de pisada pronada, neutra ou supinada.

A indicação do ortopedista é procurar um especialista para avaliar corretamente o formato do pé. Ele destaca que a principal consequência para uma escolha inadequada é a dor: "Em especial a conhecida “canelite”, que afeta diversos corredores, além de calos, dores no joelho e no quadril.”