Vôlei cearense volta a buscar acesso à Superliga A; projeto pode contar também com equipe feminina

Em entrevista à coluna, o supervisor do time, Malbha Tahan, deu mais detalhes sobre o planejamento para a temporada e adiantou algumas novidades.

Na terça-feira (24), o grupo vai iniciar os trabalhos com um especialista na captação de recursos para tentar alavancar financeiramente a equipe e garantir, pelo menos, uma oferta de ajuda de custo mensal para os atletas.

“A novidade para a próxima temporada é que vamos ter um time A e um B. Vamos ter o time principal, que vai jogar a Superliga, e um composto apenas por atletas das categorias de base, até no máximo 23 anos. [...] Essa equipe vai participar do campeonato estadual, regionais... Para preparar os demais atletas da Rede Cuca para uma possível convocação para o time principal.”

A equipe da Rede Cuca mostrou que tem muito potencial e chances de alçar voos ainda maiores. Malbha destaca que fatores psicológicos atrapalharam muito o grupo, principalmente no terceiro jogo da semifinal da Superliga B, contra Araguari, quando foi definido o finalista, o que garantiria a vaga de acesso à Superliga principal. O que se espera é que, com mais recursos, o grupo possa ter mais estabilidade e alcançar o acesso à principal competição do vôlei nacional.

O bronze, conquistado na Superliga B, será celebrado em jogo comemorativo, aberto ao público, na próxima quarta-feira (25), no Cuca do José Walter. Os jogadores que disputaram a competição vão enfrentar outros atletas da juventude da Rede Cuca. O evento contará com representante da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV).