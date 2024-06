Elmano diz que recentes ações de criminosos no CE não intimidam e cogita pedir apoio federal

O Governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), pronunciou-se a respeito da recente onda de ataques contra a segurança pública no Estado. No vídeo, publicado na manhã deste sábado (22) nas redes sociais após madrugada violenta, o gestor afirma que as ações criminosas acontecem como resposta ao anúncio de intensificação na Segurança cearense.

"Isso ocorre na sequência da intensificação das operações de combate ao crime que temos realizado e do anúncio de novas e mais duras medidas de enfrentamento às organizações criminosas, juntamente com a Justiça e o Ministério Público", explica.

Pronunciamento sobre os últimos casos de violência no Ceará. pic.twitter.com/Wa1CctVbXo — Elmano de Freitas (@elmanooficial) June 22, 2024

Segundo ele, os ataques "não intimidarão as forças de segurança do Ceará e as nossas Instituições". Elmano também destaca que, se necessário, pedirá apoio federal para combater os atos criminosos.

"Ações e operações policiais serão ainda mais intensificadas e todos esses criminosos serão identificados e presos. Se necessário, não hesitarei em solicitar reforço de apoio federal nessa missão. Inclusive liguei há pouco para o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, relatando a situação" Elmano de Freitas Governador do Ceará

Neste momento, o Governador está reunido com a cúpula da Segurança Pública a fim de discutir sobre o panorama do Estado frente aos acontecimentos.

Diversos crimes

Apenas na última sexta-feira (21), tentativa de chacina e outros crimes foram registrados em Fortaleza e em Caucaia. Quatro homicídios – três na Capital e um na cidade da Região Metropolitana – aconteceram ao longo da noite.

Os casos ocorreram no bairro Araturi; em Caucaia, às 19h26; na Messejana, às 20h16; no bairro Mondubim, às 21h; e, às 21h24, no bairro Siqueira. Duas pessoas foram presas por porte ilegal de arma de fogo, sendo uma em Messejana e outra no Parque Santa Rosa.

Antes disso, oito pessoas morreram e uma ficou ferida na chacina registrada no município de Viçosa do Ceará, na madrugada de quinta-feira (20). O caso foi na Praça Clóvis Beviláqua, no Centro da Cidade.

As vítimas estavam em um bar, ao lado da praça, quando os suspeitos chegaram de carro e motocicletas no local. Os atiradores teriam retirado as vítimas do bar e colocado o grupo enfileirado na praça. Em seguida, dispararam contra nove pessoas.

Legenda: Governador se reúne com cúpula da Segurança Pública na manhã deste sábado (22) Foto: Carlos Gibaja/Governo do Ceará

Por sua vez, há uma semana, na sexta-feira (14), um homem foi morto e uma bebê de nove meses foi baleada em tiroteio ocorrido nas proximidades da Praça Joaquim Távora. Em operação conjunta, as polícias Civil e Militar localizaram três suspeitos de participar da troca de tiros no bairro Joaquim Távora. Dois foram presos e um foi morto em confronto com os policiais.

Sarto acusa Estado de omissão

Também neste sábado (22), o Prefeito de Fortaleza, Sarto Nogueira (PDT), durante evento na areninha do bairro Serrinha, comentou a respeito da situação da Segurança do Estado. Para ele, o Governo do Estado está inerte perante os recentes crimes.

"Eu lamento porque parece que o Estado continua sem norte, continua sem plano, sem estratégia e sem ação. Lamentavelmente, antes de ontem teve outro episódio tristíssimo de violência e parece que a violência não para de crescer". Sarto Nogueira Prefeito de Fortaleza

Na sequência, afirmou que Fortaleza está tomando medidas, nas palavras dele, "heterodoxas, excepcionais", tendo em que vista que tais ações "não competem à Prefeitura". "Já que tem uma omissão do Estado, estamos partindo para a ação de capacitar e armar toda a Guarda Municipal".

O Prefeito também se solidarizou com as famílias vitimas dos ataques e destacou que a Capital tem desenvolvido política de inclusão social, a partir da construção de escolas e areninhas. Igualmente lamentou que um equipamento da Prefeitura para prática de esporte tenha sido alvo de crime.

Leia, na íntegra, o pronunciamento do Governador Elmano de Freitas:

Cearenses, acompanhei com imensa indignação ações de criminosos contra a nossa população nas últimas horas. Dessa vez, atacando de forma covarde algumas pessoas inocentes. Isso ocorre na sequência da intensificação das operações de combate ao crime que temos realizado e do anúncio de novas e mais duras medidas de enfrentamento às organizações criminosas, juntamente com a Justiça e o Ministério Público. Ao tempo em que me solidarizo com as famílias dessas vítimas, com o sofrimento pelo qual passam neste momento, afirmo que esses ataques não intimidarão as forças de segurança do Ceará e as nossas Instituições. Pelo contrário, as ações e operações policiais serão ainda mais intensificadas e todos esses criminosos serão identificados e presos. Se necessário, não hesitarei em solicitar reforço de apoio federal nessa missão. Inclusive liguei há pouco para o Ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, relatando a situação. Os cearenses podem ter certeza de que não descansaremos nesse combate ao crime organizado. Lamentamos muito as perdas ocorridas, mas não nos abalaremos jamais nesse enfrentamento. Estaremos cada vez mais fortes e unidos nessa luta.