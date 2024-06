Policial penal é suspeito de matar homem com arma de fogo em restaurante no Eusébio

Um homem foi morto em um restaurante, no Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), após uma discussão com outro cliente na noite de quinta-feira (20). A vítima, identificada como Roberto Fernandes da Silva, chegou a entrar em luta corporal com o suspeito de homicídio antes de ser atingida pela arma.

Conforme apuração do Diário do Nordeste, o suspeito do crime é um policial penal, que está foragido.

A Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD) detalhou que o caso está sendo investigado pela Delegacia de Assuntos Internos (DAI).

Uma fonte do Restaurante Cabana, entrevistada pela reportagem, afirmou que a discussão começou ainda no estabelecimento. Os dois faziam parte da mesma mesa, mas tiveram um desentendimento que resultou em uma briga física.

"Foi algo em torno de meia-noite, a gente já estava finalizando o serviço. Acho que eles estavam na última mesa que estava lá. Pelo que a gente entendeu, eram pessoas conhecidas que estavam juntos, mas brigaram e um deles já tirou a arma", detalhou a fonte.

Suspeito fugiu do local

Roberto recebeu socorro dos amigos e teve auxílio de um funcionário. O grupo levou a vítima ao hospital, que posteriormente veio a óbito.

A Polícia foi chamada, mas o suspeito fugiu antes da chegada dos agentes. A ocorrência foi inicialmente registrada pela Delegacia Metropolitana de Eusébio, e os agentes da DAI realizam as investigações para identificar e localizar o responsável pelo homicídio.