Homem arremessa pedra contra viatura da PM, agride policial e está no hospital sob escolta

Um homem arremessou uma pedra contra uma viatura da Polícia Militar na madrugada deste sábado (22), no bairro Rodolfo Teófilo, em Fortaleza. Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará, ele tem 40 anos e usou de força para reagir à abordagem dos policiais.

Em nota, a SSPDS conta que a equipe da 1ª Companhia do 18º Batalhão da Policia Militar realizava patrulhamento de rotina quando, na rua Coronel Nunes, um indivíduo, aparentemente em surto, arremessou uma pedra contra a viatura.

"Os agentes deram voz de parada para abordagem, desobedecida pelo suspeito que prosseguiu danificando a viatura policial. Com uso progressivo da força, o indivíduo foi contido. Um policial foi agredido pelo suspeito", detalha o texto.

Ainda segundo a nota, após atendimento em unidade hospitalar ao suspeito e ao policial, a ocorrência foi apresentada no 10º Distrito Policial. No local, foi feito autuação com base nos artigos 129, 163 e 331 do Código Penal, indicando desacato, dano e lesão corporal, respectivamente.

"O suspeito de 40 anos permanece em unidade hospitalar sob escolta policial", conclui.