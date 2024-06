Quadrilha armada com fuzis é presa em mansão na Prainha, em Aquiraz

Uma quadrilha fortemente armada foi capturada em uma operação realizada pelas forças de Segurança do Ceará em uma mansão localizada, na Prainha, município de Aquiraz, no fim da tarde desta sexta-feira (21). Conforme apurado pelo Diário do Nordeste, pelo menos 15 pessoas foram detidas na ofensiva realizada no litoral leste do Estado.

A ação contou com equipes da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Ceará (FICCO/CE), Batalhão de Operações Especiais (Bope), Delegacia de Repressão às organizações criminosas (Draco) e Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) da Polícia Civil do Estado do Ceará.

A ocorrência segue em andamento. Armamento como fuzis e pistolas foram encontrados em poder do grupo.

Uma aeronave da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) deu apoio durante a abordagem. O Diário do Nordeste procurou a Secretaria de Segurança e Defesa Social (SSPDS) e aguarda resposta.

Como era a mansão onde suspeitos foram encontrados

A reportagem apurou que o local possui área de 14 mil m² e está localizado em cima de um morro, com vista para o mar.

A mansão, localizada na Prainha, conta com três andares.