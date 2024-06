Comitê de Segurança Integrada do Ceará define reforço de estrutura e pessoal na SSPDS, TJ e MPCE

A primeira reunião do Comitê Estratégico de Segurança Integrada do Ceará (Coesi) definiu ações contra o crime organizado nesta sexta-feira (21). Haverá aumento de pessoal e reforço de estrutura em segmento do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE), do Ministério Público (MPCE) e da Polícia Civil (PCCE).

Conforme anúncio do governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), haverá incremento nos seguintes locais:

Vara de Delitos de Organizações Criminosas - TJCE

Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) - MPCE

Delegacia de Combate às Ações Criminosas Organizadas (Draco) - PCCE

Pefoce

Setor de Inteligência - SSPDS

Elmano pontuou o desafio que é combater a criminalidade e reforçar a Segurança Pública, e afirmou que o Estado "não vai recuar" em nenhuma ação. Ele citou a chacina de Viçosa do Ceará, que deixou sete pessoas mortas nessa quinta-feira (20).

"Estamos com uma disposição enorme de agir de maneira integrada e forte para o enfrentamento ao crime organizado no Ceará. O ocorrido em Viçosa do Ceará nos coloca o desafio ara dar paz e tranquilidade ao povo do Ceará, e nós não recuaremos", pontua.

Plano nacional de combate à violência

Foi indicado ainda que uma das ações é o alinhamento entre Governo Federal e os estados para ser construído um plano nacional de combate à violência

O chefe do Executivo cearense ainda citou a reunião de governadores e ministros com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ocorrida na noite dessa quinta, após a visita presidencial, no Palácio da Abolição.

"Apresentamos ao presidente Lula a preocupação com o tema da segurança pública e necessidade de integração, de uma ação ainda mais firme. Ele compreendeu a importância do tema e destacou que tem discutido com o ministro [da Justiça] Lewandowski uma nova proposta para a segurança pública do país", aponta.

O comitê foi criado no último dia 10 de junho, por meio de decreto, com objetivo é formar uma estratégia e ações permanentes no combate ao crime.

"Tenho absoluta convicção de que, com a integração dos Poderes e instituições avançaremos cada vez mais no combate ao crime e garantiremos mais segurança para os milhões de cearenses. Nossas forças de segurança terão apoio irrestrito nessa missão", disse o governador à época do anúncio.