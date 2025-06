Cobertura de quadra do colégio Luzardo Viana desaba em Caucaia e assusta moradores

Moradores que residem no entorno das instalações do Centro Educacional Cenecista Luzardo Viana, no Centro de Caucaia (CE), foram surpreendidos por um forte estrondo ocasionado pelo desabamento da cobertura da quadra poliesportiva da instituição, na tarde desta quarta-feira (18).

Fundado em 1960, a escola teve atividades encerrada em 2017. O Diário do Nordeste entrou em contato com a prefeitura de Caucaia, responsável pelo prédio. Assim que tomaram conhecimento do desabamento da cobertura da quadra, gestores da Secretaria Municipal de Educação, engenheiros da Secretaria Municipal da Educação (SME), agentes da Defesa Civil e da Autarquia Municipal de Trânsito foram acionados ao local.

"Entre as medidas emergenciais adotadas, destacamos a interdição do fluxo de veículos e pedestres no entorno, realizada com o apoio da Autarquia de Trânsito, e o início da demolição do muro lateral, para evitar riscos de novos incidentes", informou o município.

Segundo a prefeitura de Caucaia, não houve feridos na queda da cobertura da quadra. "A estrutura afetada foi exclusivamente a coberta da quadra esportiva. É importante ressaltar que a parte histórica do prédio não foi prejudicada pelo desabamento", informou a prefeitura.

Instalações deterioradas e mato alto

Sem funcionamento há oito anos, o prédio possui diferentes problemas causados pelos efeitos do tempo. A vegetação alta tomou de boa parte das instalações da escola. Em vídeos divulgados por moradores da região é possível observar ainda a piscina tomada de lodo e água suja.

Sobre o futuro do terreno da escola, a prefeitura informou que a atual gestão concluiu, no dia 9 de abril deste ano, o processo de desapropriação e compra definitiva do imóvel.

"Atualmente, estamos na fase de elaboração dos projetos técnicos e do orçamento necessário para licitar a obra de requalificação do Luzardo Viana. O espaço abrigará uma Escola em Tempo Integral com Centro Educacional Especializado para atender crianças neurodivergentes. Seguimos monitorando a situação de forma contínua e reafirmamos nosso empenho em preservar a memória histórica da cidade com responsabilidade e agilidade", informou o município em nota.