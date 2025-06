Ao tomar posse na Câmara, Nelinho aponta Cinturão das Águas e barragem em Russas como prioridades

Suplente em exercício na Câmara dos Deputados, Nelinho Freitas (MDB) afirmou que vai concentrar sua atuação parlamentar na articulação de demandas regionais, especialmente nas áreas de abastecimento hídrico e saúde.

Entre as prioridades, estão o avanço do Cinturão das Águas no Cariri e a construção de uma barragem no município de Russas, com potencial para beneficiar tanto o turismo quanto a segurança hídrica da região. "Vamos intensificar esses meses aqui para trazer as demandas dos municípios e fazer algo de bom pelo Ceará", disse.

Natural de Russas e radicado em Juazeiro do Norte, o deputado afirmou que pretende se reunir com prefeitos para discutir o envio de emendas parlamentares, com foco inicial na área da saúde.

Ele também disse que vai buscar agendas com os ministros Camilo Santana (Educação) e Waldez Góes (Integração) para apresentar as principais solicitações das regiões onde tem base política, como o Cariri e o Vale do Jaguaribe.

Nelinho assumiu o mandato após licença de quatro meses do titular, Eunício Oliveira (MDB). Durante a entrevista, afirmou que deve manter a equipe do colega de partido e dar continuidade ao trabalho já iniciado.

Também declarou apoio à eventual candidatura de Eunício ao Senado e admitiu que deve disputar uma vaga de deputado federal nas próximas eleições. “Quero aproveitar ao máximo esse momento, me aproximar ainda mais dos municípios que acreditaram no nosso projeto e construir esse caminho com responsabilidade”, afirmou.