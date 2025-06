Eunício tira licença da Câmara dos Deputados e suplente Nelinho Freitas assume mandato

O deputado federal Eunício Oliveira (MDB) oficializou sua licença de quatro meses do mandato na Câmara dos Deputados. Em seu lugar, assumiu o suplente Nelinho Freitas (MDB). A posse do novo parlamentar foi nesta segunda-feira (16), em Brasília.

Nas eleições de 2022, Nelinho obteve 38,8 mil votos, ficando como primeiro suplente do MDB. Sem vaga no Legislativo Federal, o emedebista foi nomeado pelo governador Elmano Freiras (PT) como assessor especial.

Rondinelle Pereira de Freitas, conhecido como Nelinho Freitas, é natural do município de Russas, no interior do Ceará. Ainda na adolescência, motivado pelos negócios da família no Cariri, radicou-se em Juazeiro do Norte.

Ele estreou nas disputas eleitorais em 2018, quando foi eleito para o primeiro mandato como deputado estadual, conquistando 42,7 mil votos, tendo como suas bases eleitorais as regiões do Cariri e do Vale do Jaguaribe.

Em 2020, Nelinho concorreu a prefeitura de Juazeiro do Norte, obtendo 25,1 mil votos e ficando em terceiro lugar no pleito.