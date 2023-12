Obras do Cinturão das Águas devem ser concluídas até 2025, afirma governador do Ceará

Planejado como um reforço na estratégia de segurança hídrica do Ceará, as obras do Cinturão das Águas devem ser concluídas em 2025, pelo que prevê o Governo do Estado. Entrevistado no Bom Dia Nordeste, na Verdinha FM, nesta quarta-feira (20), o governador Elmano de Freitas (PT) falou sobre a entrega do equipamento estruturante e detalhou outras medidas que estão sendo tomadas pelo Estado para evitar o desabastecimento de água.

Segundo o petista, o Cinturão das Águas, assim como o Ramal do Salgado, são as duas intervenções que, após serem entregues, irão abastecer o Açude Castanhão, em Alto Santo, com as águas da transposição do Rio São Francisco, e dar maior vazão para a reserva hídrica. A represa é o principal reservatório em território cearense.

“A transposição do São Francisco já nos garante, do jeito que ela é hoje, a água chegar no Castanhão. Só que ela vem com muita perda. Perda de infiltração no rio e de evaporação. Ontem estive com o ministro do Desenvolvimento Regional (Waldez Góes, do PDT) para garantir a obra do Ramal do Salgado, que diminui em 150 quilômetros o percurso da água para chegar ao Castanhão, então ganha muito tempo e aumenta o volume de água que chega”, discorreu sobre a primeira obra.

E continuou: “Segundo, estamos garantindo terminar, até 2025, o Cinturão das Águas no Cariri do Ceará, em que a água vai sair lá de Jati até Nova Olinda. Então toda a região do Cariri vai ter o benefício das populações terem água, então o consumo humano está garantido”.

Além disso, comentou Elmano de Freitas, as equipes técnicas do Governo do Estado e do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) estiveram reunidas esta semana e alinharam algumas medidas que antecipem a chegada do período de estiagem.

Foi elencado, de acordo com ele, um conjunto de ações, como a recarga dos açudes no período chuvoso para evitar perdas no trajeto, a antecipação da licitação para a contratação de caminhões-pipa e a articulação de estratégias para o tratamento adequado da água transportada.