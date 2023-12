Elmano prevê ampliar 'VaiVem Livre' e dar gratuidade para pessoas desempregadas a partir de maio

Recém-criado pelo Governo do Ceará, o VaiVem Livre, que garante a gratuidade no transporte coletivo para os estudantes da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), já tem uma previsão de ampliação do público beneficiado, incluindo, a partir de maio, pessoas desempregadas. A informação foi antecipada pelo governador Elmano de Freitas (PT), durante entrevista ao Bom Dia Ceará, da TV Verdes Mares, na manhã desta quarta-feira (20).

"O que estamos programando é que iniciamos para o desempregado. A pessoa desempregada, a partir de maio, na Região Metropolitana, também terá direito a passagem gratuita para procurar o seu emprego", disse o gestor.

De acordo com ele, a isenção da tarifa será acompanhada de uma ação articulada com o órgão estadual de intermediação da mão-de-obra: "Queremos que a pessoa possa ir ao SINE/IDT para que ela consiga ali o emprego e tenha a passagem para ir visitar a empresa".

Atualmente, a política pública é voltada para alunos matriculados em instituições de ensino, públicas ou privadas, que podem utilizar os ônibus metropolitanos, independentemente do dia letivo, para se deslocar entre os municípios que integram a RMF.

A ideia, disse o chefe do Executivo, é que, no decorrer do tempo, mais faixas possam ser incluídas no rol de usuários que poderão acessar gratuitamente o modal. Assim, pessoas cadastradas no programa Ceará Sem Fome, no Bolsa Família, e integrantes de famílias baixa renda também poderão usufruir do benefício. A expectativa é que, ao ser incluído no VaiVem, cada cidadão tenha uma economia de pelo menos R$ 400 por mês.

Elmano pontuou que o modelo de remuneração para as empresas que operam o sistema passará por mudanças ao longo dos próximos anos. "Nesse primeiro momento, vamos pagar a passagem do estudante, mas, na segunda fase, vamos pagar por quilômetro rodado. Vamos mudar a organização do programa para poder fazer uma condição melhor de financiamento do Estado", detalhou, calculando que o investimento será superior a R$ 120 milhões.

Durante a entrevista, o governador cearense apontou ainda que os estudantes de outras localidades do estado poderão contar com o programa. As regiões metropolitanas do Cariri e de Sobral são estudadas. A implementação, no entanto, dependerá da "capacidade financeira e orçamentária" da administração.