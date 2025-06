Desabamento de obra de parada de ônibus em Maracanaú deixa quatro feridos

Quatro operários ficaram feridas em um desabamento de uma obra de uma estrutura para abrigo de parada de ônibus em Maracanaú, na Grande Fortaleza, nesta sexta-feira (20). O caso ocorreu na Avenida Yolanda Pontes Vidal Queiroz, no bairro Jereissati I, e mobilizou forças de segurança e salvamento, que socorreram as vítimas.

O Samu 192 Ceará informou ao Diário do Nordeste que as vítimas são homens e foram levados ao Instituto Doutor José Frota (IJF).

Quatro operários trabalhavam no teto da obra no momento do desabamento. Eles não foram atingidos por escombros, mas caíram com a estrutura para a lateral e se feriram.

"As vítimas, todas do sexo masculino, tiveram contusões variadas, porém sem gravidade", informou o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará.

Segundo a corporação, "as equipes do Corpo de Bombeiros prestaram os primeiros socorros, realizaram a retirada segura das vítimas e deram apoio à equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que procedeu com a avaliação médica no local e realizou o transporte dos feridos às unidades hospitalares".