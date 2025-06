Morre Bechara Said Suleiman, aos 95 anos, fundador da Montreal Distribuidora

O empresário Bechara Said Suleiman, fundador da Montreal Distribuidora, morreu nesta quarta-feira (18), aos 95 anos. O anúncio foi feito no perfil da empresa no Instagram.

"Sr. Bechara deixará um legado de valores, integridade e inspiração para todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo. A Montreal está de luto, unida em respeito e gratidão por tudo que ele representou", diz o comunicado.

Neto de Bechara, Samir Suleiman Gaspar relembrou que o avô nasceu do Líbano e veio para o Brasil, com o irmão, fugindo da guerra. "Escolheu Fortaleza como lar e, com esforço, dedicação e uma força admirável, construiu aqui um legado no comércio cearense", disse.

"Uma de suas marcas registradas era sentar-se na porta da loja, cumprimentar cada cliente com um olhar firme e sincero, oferecer um café e compartilhar histórias de vida. Esse gesto simples, mas poderoso, traduzia o quanto ele valorizava as pessoas e os relacionamentos", relembra Samir.

Bechara Said Suleiman inaugurou o Armazém Montreal em 1991 na rua Conde D’eu, no Centro de Fortaleza. No início, o empreendimento era um "pequeno atacado de balcão que revendia diversos itens", segundo o site da empresa.

Com mais de três décadas de atuação, a Montreal Distribuidora possui seis lojas em Fortaleza, sendo quatro de varejo, uma de atacado e uma de atacarejo.

Legenda: Bechara Said Suleiman, fundador da Montreal Distribuidora, ao lado da família Foto: Arquivo pessoal

"O seu negócio era sua alma. Trabalhou com alegria e determinação até os 95 anos de idade, com a mesma paixão dos primeiros dias. Ele via o trabalho não como obrigação, mas como missão e dedicou-se a ele com honra, responsabilidade e generosidade ao longo de toda a vida", disse o neto do empresário.

"Nós, familiares, carregamos um orgulho imenso de ter convivido com um homem tão grandioso. Com ele aprendemos a empreender com propósito, a ser um bom chefe de família e, acima de tudo, a ser uma boa pessoa", completa Samir.

Homenagens

O Sindicato do Comércio Varejista e Lojistas de Fortaleza (Sindilojas) manifestou pesar pela morte de Bechara Said Suleiman. "Sua trajetória inspiradora e suas contribuições para o comércio deixaram um legado duradouro", disse nota compartilhada nas redes sociais.

Ao Diário do Nordeste, o presidente do Sindilojas, Cid Alves, lembrou-se de conhecer Bechara quando ainda era adolescente, e as principais lojas de atacado de Fortaleza ficavam localizadas próximas, na rua Conde D'Eu — local da primeira loja da Montreal Distribuidora.

Apesar de ser de uma geração diferente, Cid Alves relembra que Bechara era "uma referência". "Era firme trabalhando. Era quem primeiro chegava, muitas vezes o vi na porta da loja, chegando primeiro que os funcionários", relembra.

Alves reforça ainda o legado deixado por Bechara Said Suleiman. "Exemplo de trabalho e de honestidade. Um exemplo que deu para a família e para nós", disse.