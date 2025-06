Cinco apostas no Ceará acertam 14 dezenas da Lotofácil concurso 3412; confira valor do prêmio

Cinco apostas no Ceará acertaram 14 dezenas da Lotofácil concurso 3412, sorteada na noite do último sábado (7). Das vencedoras, três foram feitas em Fortaleza, uma em Granjeiro e outra em Russas.

Todas se enquadram na modalidade simples e levaram R$ 1.939,20, cada. Uma única aposta foi feita em um bolão de 16 cotas, levando R$ 3.878,40.

No maior prêmio, com 15 acertos, houve dois acertadores, dos municípios de Itapetinga (BA) e Irati (PR). Cada um recebeu R$ 958.145,25. O valor estimado para o próximo sorteio é de R$ 1,8 milhão.

O novo sorteio será realizado nesta segunda-feira (9).

Veja o resultado do concurso 3412 da Lotofácil

03 - 04 - 06 - 07 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24

Resumo do sorteio

15 acertos

2 apostas ganhadoras, R$ 958.145,25

14 acertos

296 apostas ganhadoras, R$ 1.939,20

13 acertos

9.510 apostas ganhadoras, R$ 30

12 acertos

112.687 apostas ganhadoras, R$ 12

11 acertos

618.066 apostas ganhadoras, R$ 6

Entenda como jogar na Lotofácil

As apostas na Lotofácil podem ser feitas presencialmente nas Casas Lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online da Caixa Econômica Federal.

O valor da aposta e a chance de acerto variam de acordo com a quantidade de números escolhidos.

Chances de acerto na Lotofácil de acordo com valor da aposta e números jogados

Nº Jogados Valor da Aposta Chance de Acerto

15 R$ 3,00 3.268.760

16 R$ 48,00 204.298

17 R$ 408,00 24.035

18 R$ 2.448,00 4.006

19 R$ 11.628,00 843

20 R$ 46.512,00 211

Qual o valor da aposta na Lotofácil

A aposta mínima na Lotofácil custa R$ 3,00. Nessa opção, você pode marcar 15 números. Se quiser ampliar as chances de faturar o prêmio, você pode definir até 20 números em uma mesma cartela, o que custa R$ 46,5 mil.

Com quantos números ganha na Lotofácil

Para ganhar os prêmios, é preciso acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números sorteados entre os 25 disponíveis.

Onde acompanhar os sorteios das loterias da Caixa?

A Lotofácil tem 6 sorteios semanais, que ocorrem de segunda-feira a sábado, às 20h. Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.

