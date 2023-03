Dia de São José traz mesmo boas chuvas para o Ceará? Veja o que dizem a ciência e a religião

Vem de muito tempo a crença do cearense, e do nordestino em geral, de que chover no Dia de São José representa um bom período de chuvas e prosperidade à frente. Neste 19 de março, as orações se voltam para o céu à espera de água para as colheitas e para a recarga de açudes. Mas, afinal, o que dizem a fé e a ciência sobre essa relação?

Para tirar a dúvida, o Diário do Nordeste comparou dados de chuva nessa data e o resultado da quadra chuvosa, nos últimos 20 anos, a partir do Calendário de Chuvas da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

A base foi o dia 20 de março de cada ano, uma vez que o órgão contabiliza o volume entre as 7h de uma data e as 7h da seguinte.

“Os dados não mostram exatamente essa relação”, adianta Meiry Sakamoto, gerente de meteorologia da Fundação. “Não tem ligação do ponto de vista religioso, é apenas uma coincidência”, complementa o padre Clairton Alexandrino, responsável pela Paróquia São José, da Catedral Metropolitana de Fortaleza.

De fato, nas últimas duas décadas, há praticamente um equilíbrio nessa correlação. Em 9 anos, segundo os dados da Funceme, ela se comprovou: quando choveu pouco na data, choveu pouco na quadra e vice-versa. Porém, em outros 11 anos, não houve causalidade.

A comparação foi feita observando a quantidade de municípios com precipitações no Dia de São José. Se choveu em menos da metade das 184 cidades cearenses, considerou-se que a data não teve “êxito”.

Para Meiry Sakamoto, uma das principais hipóteses para o cearense ter essa crença é a percepção sobre a atuação da Zona de Convergência Intertropical (Zcit), principal sistema meteorológico causador de chuvas no Estado.

“Se em meados de março, no meio da nossa estação, a gente não tiver atuação da Zcit, é meio complicado. Acho que a percepção das pessoas que não estão olhando dados e satélite vem disso: se não choveu até aqui, talvez a quadra não seja boa. Ou chovendo agora, pode ser que seja”, ressalta.

Além disso, a data fica próxima a outro evento: o equinócio de outono. Ele marca a mudança de estação do verão para o outono, ou seja, a influência do sol migra do hemisfério sul, onde estamos, para o norte. Neste ano, ele está marcado para o dia 20.

Ela lembra que, no Brasil, o principal santo relacionado às chuvas é São Pedro. Na tradição católica, ele é considerado o guardião das “portas do Céu” - ou seja, caberia a ele controlar a água que vem de cima.

Importância da fé

Por outro lado, ao carpinteiro José, marido de Maria e pai de Jesus Cristo, não é atribuído nenhum poder específico sobre o regime de chuvas. Ele é mais conhecido como padroeiro das famílias e das profissões.

Como disse o padre Clairton Alexandrino, está mais para uma “coincidência” o dia 19 de março cair no período chuvoso do Ceará, já que a data para celebrar São José foi instituída em 1621, pelo papa Gregório XV.

Apesar disso, o pároco da Catedral considera relembrar, nesse dia, a importância da intercessão dos santos. “Não é pecado nenhum nem está fora de moda rezar a São José ou a qualquer outro santo para pedir chuva. Pode-se pedir, Deus é um pai de bondade e é Ele que manda a chuva”,

Clairton Alexandrino Pároco da Catedral de Fortaleza O homem não fabrica chuva, portanto, a gente não pode ter esse orgulho de achar que é a ciência que resolve tudo. Deus é autor das chuvas, nada acontece nesse mundo que não seja controlada pela Divina Providência - mesmo através das linhas tortas da história.

Segundo o padre, o santo deixa como maior exemplo uma vida honesta e de retidão. “O sentido da nossa vida é viver com Deus, e São José teve a máxima prontidão para servir a Ele, que não coloca nenhuma dificuldade: ele imediatamente atende àquilo que Deus pede dele”, ressalta.

Previsão para o Dia de São José

Pelo menos nas previsões, este deve ser um 19 de março chuvoso.

Neste domingo, a Funceme indica um cenário favorável à ocorrência de chuva em todo o Ceará. Ela poderá ocorrer ao longo do dia em todas as regiões, principalmente sobre o Cariri, no sul do Sertão Central e Inhamuns, da faixa litorânea e da Ibiapaba.

O tempo deve ficar "nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas", complementa o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cptec), do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), também indica 90% de probabilidade de chuva em todas as regiões do Estado.

A influência da data só deve ser conhecida em breve. O prognóstico climático da Funceme para o período março, abril e maio de 2023 indica 40% de probabilidade para chuvas acima da normalidade, 40% em torno dela e 20% abaixo.

