Ceará tem 40% de probabilidade de chuvas acima da média no próximo trimestre

O cenário continua favorável para chuvas no Ceará, segundo prognóstico para os meses de março, abril e maio, feito pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). O órgão divulgou nesta sexta-feira (17) que há 40% de probabilidade de chuvas acima da média.

Há também 40% de probabilidade em torno da normal e 20% na categoria abaixo da normal. "Os modelos de previsão continuam apontando uma alta variabilidade espacial e temporal na distribuição das chuvas no estado", diz a Funceme.

"Poderão ocorrer períodos de mais chuva, menos chuvas, ou até estiagem. Outro ponto importante é a irregularidade espacial na distribuição das chuvas entre as regiões", pondera a meteorologista Meiry Sakamoto.

A análise se deu após a verificação dos campos atmosféricos e oceânicos em agrande escala.

El Niño deve retornar

Ainda que a quadra chuvosa deste ano não tenha acabado, já se sabe que a quadra 2024 no Ceará pode ser prejudicada pelo fenômeno El Niño, que tem 60% de probabilidade de retorno nos meses de agosto a novembro deste ano, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

De acordo com a Funceme, há uma tendência de aquecimento no Pacífico equatorial no segundo semestre, o que pode incorrer em condições propícias para o El Niño.

"Para o oceano Atlântico tropical, esses modelos apontam um padrão de dipolo próximo da neutralidade, com as

águas anomalamente aquecidas de forma homogênea tanto no Atlântico tropical sul como no norte", aponta prognóstico.

Os modelos de previsão, no entanto, não apontam a intensidade disso. A quadra chuvosa deste ano não será impactada.