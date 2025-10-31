Diário do Nordeste
Suspeito José Dumas Carneiro Filho, conhecido como

Segurança

Draco prende chefe da 'Massa' suspeito de homicídios, extorsões e tráfico de drogas em Fortaleza

O suspeito foi preso pela Polícia Civil na última segunda-feira (13), em Aquiraz, enquanto voltava para a Capital

Redação 15 de Outubro de 2025
Objetos roubados e recuperados pela PMCE

Segurança

Dupla é presa ao tentar fugir de assalto a restaurante temático com 100 celulares, em Fortaleza

Policiais militares foram acionados e renderam a dupla ainda no estabelecimento comercial

Redação 25 de Julho de 2025
Homem grisalho em frente à loja que tem fachada Maria Pitanga

Negócios

Cearense recomeça após os 50 anos e transforma barraca no Lago Jacarey em franquia internacional

Ingrid Coelho 14 de Julho de 2025
Imagem de um par de chinelos que pai recebeu ao invés da compra de um berço

Ceará

Pai compra berço em loja online e recebe chinelos nas vésperas do nascimento de filho, em Fortaleza

Policial Fabiano Cavalcante recebeu o valor total do pedido e encomendou outro berço

Redação 14 de Abril de 2025
Captura de tela de vídeo de motorista de aplicativo sendo baleado em tentativa de assalto

Segurança

Motorista de aplicativo é baleado em tentativa de assalto logo após buscar passageiros em Fortaleza; veja vídeo

O caso aconteceu no bairro Cidade dos Funcionários na manhã desta segunda-feira (6)

Matheus Facundo 06 de Janeiro de 2025

Ceará

Capivaras em Fortaleza viram preocupação de saúde pública e motivam elaboração de plano de cuidados

Animais silvestres são dóceis e adaptados ao convívio humano, mas podem ser vetores de doenças

Nícolas Paulino 06 de Agosto de 2024
Print de vídeo de assalto na Cidade dos Funcionários

Segurança

Loja de eletrônicos é assaltada e funcionários e cliente são feitos de reféns por criminosos; vídeo

O caso ocorreu no bairro Cidade dos Funcionários, em Fortaleza, na manhã desta sexta-feira (17)

Beatriz Irineu 17 de Maio de 2024
Cães

Segurança

Polícia resgata 9 cães em situação de maus-tratos de canil clandestino em Fortaleza

Tutor dos animais foi preso em flagrante

Renato Bezerra 16 de Abril de 2024
Na ocasião, os agentes também comunicaram que as famílias poderão ser encaminhadas para o Aluguel Social

Ceará

Condomínio é interditado em Fortaleza após apresentar risco de desabamento

Defesa Civil solicitou saída imediata de 160 famílias

Redação 29 de Fevereiro de 2024
vazamento de água na br-116 em fortaleza

Ceará

Vazamento forma 'fonte' de água e atinge carros na BR-116; assista

O caso ocorreu em um trecho no bairro Cidade dos Funcionários neste sábado (5)

Redação 05 de Agosto de 2023
1 2 3