Loja de eletrônicos é assaltada e funcionários e cliente são feitos de reféns por criminosos; vídeo

Três homens assaltaram uma loja de eletrônicos na avenida Oliveira Paiva, no bairro Cidade dos Funcionários, em Fortaleza, na manhã desta sexta-feira (17). Funcionários do estabelecimento e um cliente foram feitos de reféns durante a ação criminosa que durou cerca de 10 minutos. O caso é investigado pelo 13º Distrito Policial.

A proprietária do local estima que o prejuízo foi um pouco mais de R$ 30 mil.

"Eles chegaram lá na loja, estacionaram, muito bem vestidos, entraram como se fossem clientes e já anunciaram o assalto. Eles estavam armados, botaram a arma na cabeça dos funcionários, fizeram uma ameaça, pediram tudo que fosse de mais caro e especificaram algumas coisas que eles queriam. Então, eles levaram guitarra, eles levaram teclado, guitarras caras, as caixas JBL de todos os modelos, todas as caixas JBL que a gente tinha, fones de ouvido, contrabaixo. Foi bastante coisa, estimado em R$ 30 mil", disse Carla Fernandes, proprietária do estabelecimento.

Vídeo flagrou assalto

O crime foi flagrado por câmeras de segurança. A ação criminosa durou cerca de 10 minutos. Os suspeitos estacionam em um carro Gol branco, do lado de fora do estabelecimento. Em seguida, entram na loja, anunciam o assalto e rendem os funcionários e o cliente. Os criminosos finalizam colocando os produtos no carro.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Militar foi acionada para a ocorrência.

"Conforme as primeiras informações, suspeitos entraram em um estabelecimento comercial e subtraíram pertences do local. Um Boletim de Ocorrência (BO) foi registrado no 13º Distrito Policial (13º DP), unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), que investiga as circunstâncias do crime. Imagens de câmeras de segurança estão auxiliando os trabalhos investigativos", detalhou a Pasta.