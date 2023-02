Vai chover no Carnaval? Confira previsão do tempo para o feriadão no Ceará

Entre céu nublado, chuva e Sol, os foliões no Ceará devem aproveitar o Carnaval 2023, da sexta (17) a terça-feira (21), como apontam os institutos de meteorologia. Para nortear quem vai às festas de rua ou viajar, o Diário do Nordeste reúne as principais informações sobre a previsão do tempo do período.

Tem indicação de chuva para todo o Estado até domingo (19), como aponta a Fundação Cearense de Meteorologia (Funceme). Isso deve acontecer de forma isolada na região Jaguaribana, Sertão Central e Inhamuns.

Já o litoral – onde os acumulados devem ser maiores –, Ibiapaba e o Cariri podem ter chuvas de forma mais abrangente, como destaca a Funceme. Em Fortaleza e Região Metropolitana (RMF) as chuvas se concentram nas manhãs. Já no Sertão Central, isso acontece à noite.

Chuvas até domingo (19)

Faixa litorânea (RMF): madrugada/manhã

Litoral Norte/Ibiapaba: tarde/noite

Sertão Central/Cariri: tarde/noite

Os dias seguintes oscilam entre sol e chuva, como mostram as análises do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e do Climatempo.

Quanto mais distante do cenário atual, maior a dificuldade de cravar a previsão do tempo. Por isso, os institutos de meteorologia atualizam as informações durante o período. Confira o detalhamento de cada dia:

Sexta-feira (17)

Quem já começa os “trabalhos” carnavalescos na capital cearense ainda nesta sexta-feira (17) deve aproveitar a tarde e noite sem se molhar. Isso porque a Funceme aponta o céu variando de poucas nuvens a parcialmente nublado e com baixa possibilidade de chuva.

Os foliões do interior devem enfrentar um tempo parecido, mas com chuvas isoladas em Jaguaribana, Sertão Central, Inhamuns e Ibiapaba.

Sábado (18)

Entre a manhã e a noite do sábado (18), as chances de chuvas vão diminuindo no Ceará, como mostra o mapa do Inmet. O céu varia entre nublado a parcialmente nublado com possibilidade de chuva em todas as macrorregiões.

Fortaleza tem Sol com muitas nuvens durante o dia e os momentos de chuva podem acontecer a qualquer hora. As precipitações na cidade podem ser de até 20 mm.

Domingo (19)

E, atenção para quem vai às festas de carnaval em espaços abertos no domingo: o dia deve ser de chuva em todo o Estado. Na Capital, inclusive, há 90% de chance de chover.

Entre nublado e parcialmente nublado, as águas devem molhar, principalmente, as cidades em Jaguaribana, no Litoral de Fortaleza, no Litoral do Pecém, no Sertão Central e Inhamuns.

Legenda: Mesmo sob chuva, Carnaval deve movimentar todo o Estado Foto: Alex Pimentel

Segunda-feira (20)

A segunda também deve ser de chuvas, principalmente, na Grande Fortaleza e no Norte do Estado. O dia será de muitas nuvens com pancadas de chuvas isoladas entre as cidades cearenses.

Fortaleza deve ser de Sol com algumas nuvens e chuvas rápidas durante o dia e à noite. Essa precipitação deve ser de até 18 mm e não deve atrapalhar quem for para as ruas festejar.

Terça-feira (21)

O tempo vai ser de chuva nas cidades da Grande Fortaleza e Norte do Estado, mas o restante não deve ter muitas precipitações, como mostra o mapa do Inmet. De modo geral, o dia será de muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas.

Os foliões em Fortaleza devem se despedir do Carnaval sob Sol com algumas nuvens e chuvas rápidas durante o dia e à noite. Essas chuvas devem ser de até 15 mm

O que causa chuvas

A Funceme indica que as chuvas previstas para o território cearense estão associadas a presença da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), a formação de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN) no Leste da região Nordeste do Brasil.

Os termos podem parecer complicados, mas são os efeitos que induzem as chuvas tradicionalmente no Ceará. Isso porque, entre os meses de fevereiro a maio, o Estado está na quadra chuvosa.

Também influenciam o tempo, a atuação do sistema de brisa, os efeitos locais, como interação dos ventos com o relevo, a temperatura e a umidade elevadas.

