Denise Fraga apresenta espetáculo 'Eu de Você' em temporada gratuita na Caixa Cultural Fortaleza

Um roteiro vivo, de histórias reais misturadas com literatura, música, imagens e poesia compõem "Eu de Você", espetáculo idealizado e protagonizado pela atriz Denise Fraga. A peça abre temporada de 8 a 12 de novembro na Caixa Cultural Fortaleza, com ingressos distribuídos gratuitamente 1h antes de cada apresentação na bilheteria da casa.

As sessões acontecem às 20h, de quinta-feira (8) a sábado (11) de novembro, e às 19h, no domingo. No sábado, haverá bate-papo com o público após o espetáculo.

Além do espetáculo, a atriz conduzirá o workshop "O intérprete e a Comunicação do Texto", no dia 10 de novembro, das 10h às 13h30, para 20 participantes. As inscrições são realizadas no site da Caixa Cultural. A atividade propõe uma vivência de troca entre artistas profissionais de Fortaleza com a atriz carioca, por meio de leituras e exercícios cênicos a partir de trechos das obras "A visita da velha senhora", de Friedrich Dürrenmatt e "A vida de Galileu", de Bertolt Brecht.

SERVIÇO:

[Teatro] Espetáculo Eu de você

De 8 a 12 de novembro

Horário: 20h (8 a 11 de novembro) e 19h (12 de novembro)

Local: CAIXA Cultural Fortaleza - Avenida Pessoa Anta, 287 – Praia de Iracema

Ingressos gratuitos: distribuídos na Bilheteria a partir de 01 hora antes do espetáculo.

Classificação indicativa: 12 anos

Acesso a pessoas com deficiência

Sessões em LIBRAS e Audiodescrição nos dias 10 e 11 de novembro de 2023.

[Workshop] O intérprete e a comunicação do texto

10 de novembro

Local: Teatro da CAIXA Cultural Fortaleza - Avenida Pessoa Anta, 287 – Praia de Iracema

Horário: das 10h às 13h30

Carga Horária: 210 minutos

Público-alvo: atores, atrizes, artistas profissionais

Classificação indicativa: 18 anos

Inscrições: site da CAIXA Cultural

20 vagas