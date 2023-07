Nova exposição da Pinacoteca do Ceará destaca trabalho de Chico da Silva e Escola do Pirambu

A Pinacoteca do Ceará inaugura no próximo sábado (15) a exposição “Chico da Silva e a Escola do Pirambu”, a maior realizada sobre o pintor acreano cuja trajetória artística foi construída no bairro Pirambu, em Fortaleza onde morou até falecer, em 1985. A entrada é gratuita.

A programação de abertura terá ainda a exibição do filme em super-8 da performance “Homens Trabalhando”, doada pelo artista Hélio Rôla, digitalizada e tratada pelo Museu da Imagem e do Som do Ceará (MIS-CE). Os instrumentistas Freitas Filho e David Simplício dão o tom do evento com trilha sonora ao vivo.

Realizada em parceria com a Pinacoteca de São Paulo, a mostra tem curadoria de Thierry Freitas e de Flávia Muluc e conta com 148 obras de acervos como o do Governo do Ceará, do Museu de Arte da UFC (Mauc) e do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (MAM-Rio), além de coleções particulares de várias partes do país.

A exposição passeia pela trajetória do pintor, inclusive apresentando trabalhos das décadas de 1970 e 1980 assinados por Da Silva e até um vaso de flores pintado por ele.

Escola do Pirambu

A relevância do trabalho de Chico da Silva, com a criação da Escola do Pirambu, também é destacada na exposição. A iniciativa do pintor reunia jovens da vizinhança em um ateliê coletivo montado na casa do artista.

Legenda: Obra de Chico da Silva, Sem Título (1982), acervo da Pinacoteca do Ceará Foto: Cesar Barreto

Assim que, por volta de 1963, ele incorpora novos elementos, figuras, tamanhos e formatos nas obras, que crescem em dimensão e passam a ter a colaboração direta de artistas como Babá (Sebastião Lima da Silva), Chica da Silva (Francisca Silva) - sua filha -, Claudionor (José Claudionor Nogueira), Ivan (Ivan José de Assis) e Garcia (José dos Santos Gomes), único integrante ainda vivo.

O trabalho de Chico da Silva é marcado pelas pinturas com carvão e cacos de telha nos muros da Praia Formosa, pelo imaginário fantástico que criava seres míticos da fauna e da flora, reconhecida com a menção honrosa na Bienal de Veneza de 1966.

Essa trajetória é apresentada no filme "Homens Trabalhando", um registro da obra-performance de mesmo nome.

Produzida pelo Grupo de Estudos “Chico da Silva e a Escola do Pirambu”, formado por Gilberto Brito, Hélio Rôla e David Silberstein, o trabalho - selecionado para o Salão de Abril de 1977 - foi registrado em fotografia e em filme super-8 por Marcus Vale e João Vale.

Serviço

Abertura da exposição “Chico da Silva e a Escola do Pirambu”

Sábado (15), a partir das 17h

No Pavilhão 1 e auditório da Pinacoteca do Ceará (Rua 24 de maio, s/n, Centro - Fortaleza)

Entrada gratuita

Com acessibilidade em Libras

Classificação Indicativa: Livre