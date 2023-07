Doutorado em Artes da UFC é aprovado em conquista histórica: ‘Início de um importante movimento’

O que era luta virou realidade. O Doutorado em Artes da Universidade Federal do Ceará finalmente foi aprovado, em conquista histórica. Com o passo, esse se torna o segundo doutorado em Artes no Nordeste – acontecimento encarado por estudiosos como motivo para grandes impactos na arte e na cultura de nossa região.

Tudo aconteceu por meio da Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação da universidade, com aprovação pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). E justamente no ano em que o Programa de Pós-graduação em Artes pela UFC completa 10 anos de existência, o que torna o feito ainda mais simbólico.

Na prática, o que isso significa? Profissionais da área situam o impacto. “Isso cumpre um compromisso histórico da universidade com a formação em artes no Ceará, mas não só no Estado”, destaca o professor Wellington Júnior.

“As características do Doutorado em Artes que a UFC está propondo são pioneiras no Nordeste, sem que a gente pense uma formação voltada apenas para uma linguagem ou uma expressão artística específica”, prossegue o estudioso

Wellington refere-se a outros programas de pós-graduação brasileiros que priorizam setorizações de estudos, a exemplo de doutorados apenas em Artes Visuais, Dança ou Teatro. Sediado no Instituto de Cultura e Arte (Ica) desde 2013, o PPGARTES-UFC estende o raio de alcance ao incentivar a reflexão plural por meio das mudanças vigentes nos modos de criação, compreensão e relação com as artes na contemporaneidade.

O programa conta atualmente com 18 docentes, 64 estudantes e, ao final de 2023, 128 Mestres e Mestras em Artes egressos da iniciativa.

Perspectiva de potência

Deisimer Gorczevski, coordenadora do PPGARTES entre 2017 e 2020, é mais uma que enfatiza a relevância do episódio: “O doutorado abre uma perspectiva de potência. Ele é o início de um importante movimento que tem muito a ver com arte contemporânea. A frase que mais me toca, quando eu penso nisso, e que também me acompanha, tem a ver com a valorização dos ‘processos’: “Amar a trama, mais que o desenlace’, do Jorge Drexler”.

Por sua vez, o coordenador do PPGARTES, Pablo Assumpção destaca que esse primeiro curso de Doutorado Acadêmico em Artes na cidade de Fortaleza, pela UFC, tem valor porque colabora na construção coletiva de um projeto de futuro mais igualitário e democrático para o Ceará, o Nordeste e o país.

“É vocação de todo programa de doutorado criar quadros docentes qualificados para atuar no ensino superior, multiplicando assim novas oportunidades de formação pedagógica, desde o ensino básico até a pós-graduação. Isso significa, em última instância, consolidar a universidade em seu verdadeiro potencial, que é construir um mundo mais justo e diverso, com pessoas emancipadas e inventivas em toda parte”.

O professor, inclusive, espera que esse passo seja a semente “de um grande reflorestamento da educação em artes no Ceará”, e que as pessoas egressas do programa possam criar novas graduações e pós-graduações por todo o interior do Estado, espalhando o pensamento em artes “como quem espalha água potável”.

“Reverter esse quadro de seca simbólica e de racismo estético me parece um desafio de longo prazo do qual esse Doutorado em Artes não pode fugir.”

