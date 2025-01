Ícone da música eletrônica dos anos 2000, banda Montage completa 20 anos com show gratuito em Fortaleza

Duas décadas após dar início a um projeto que movimentaria a música eletrônica brasileira, os músicos Daniel Peixoto e Leco Jucá, do duo de electro-punk Montage, decidiram se reunir novamente em uma turnê que resgata e celebra momentos nostálgicos da cena clubber dos anos 2000.

Presente para os fãs mais antigos, mas com energia para garantir novos entusiastas, a turnê Montage – 20 Anos começou no último dia 18, em São Paulo, e chega a Fortaleza nesta sexta-feira (31), na Estação das Artes, com repertório que deve reunir hits da banda e algumas novidades.

Com guitarras e sintetizadores pesados, o Montage rompeu a bolha do underground ao conseguir mixar música eletrônica e gêneros musicais como o new wave, o punk, o britrock e a dance music dos anos 80, resultando num electro-rock intenso, dançante e único.

A banda, que ainda teve o guitarrista Patrick Bachi como membro fixo, acabou em 2009, quando os músicos decidiram focar em projetos paralelos. Desde então, Peixoto e Jucá têm se apresentado juntos pontualmente ao longo dos anos. Na capital cearense, os últimos shows aconteceram no Carnaval de 2023, no Aterrinho da Praia de Iracema, e na própria Estação das Artes, no fim de 2022.

Legenda: Foto da dupla em 2006, ano de lançamento do segundo álbum do Montage, 'Love Stories' Foto: Linga Acácio/Divulgação

Além do destaque na cena clubber brasileira, o Montage chamou a atenção da mídia estrangeira. Na época, as performances enérgicas de Daniel Peixoto fizeram o cantor ser comparado a ícones do rock como David Bowie e Iggy Pop e o concederam o apelido de ‘príncipe brasileiro do electro’. Apesar do sucesso, a banda ficou na ativa por apenas quatro anos.

Desta vez, além de Daniel comandando o microfone e Leco à frente dos sintetizadores, o show contará ainda com o guitarrista Paulo Oliveira. Na mesma noite, o palco da Estação também recebe a DJ Maarji e o coletivo Festa Lá em Cima.

A reunião em solo cearense acontece após alguns ensaios e um show animado no festival Carlos Capslock, palco de tradição na cena eletrônica underground brasileira. “Conseguimos fazer dois ensaios, então a banda estava muito entrosada”, destaca Leco Jucá.

“A gente fez alguns remixes ao vivo, bem pesado, e foi bem legal. A resposta do público foi incrível”, celebra. Por aqui, os fãs podem esperar hits como “Ode to My Pills (Benflogin)”, “I Trust My Dealer” e “Ginastas Cariocas” – além de algumas surpresas.

After party

Após o show na Estação, Daniel e Leco irão discotecar na boate Level, no entorno do Dragão do Mar, ao lado das DJs Lola Garcia e Charlotte Killz. Destaques da cena musical da Cidade, as duas são expoentes do que Daniel acredita ser um novo momento – positivo e mais diverso – na música eletrônica cearense e brasileira como um todo.

“O momento está bem legal para a música eletrônica. Não só a coisa clubber, de ter muito DJ bom, mas também tem os produtores, tem a galera que faz as suas próprias tracks”, ressalta.

Legenda: Daniel e Leco em ensaio do Montage, em 2008 Foto: Nino Andres/Divulgação

A efervescência na cena e a boa receptividade do público, aliás, foram fatores que fizeram o Montage decidir ir além de uma mini turnê comemorativa e projetar novidades para o 20º aniversário da banda.

“Quando a gente divulgou que iam ter shows, as pessoas começaram a se manifestar, querendo outros shows, querendo músicas novas, querendo as coisas que a gente já tinha lançado lá na época, em formato físico, no streaming – porque tem uma parte do nosso material que ainda não está disponível, e a gente está trabalhando nisso”, comenta Daniel. “Isso deu uma motivada para a gente seguir”.

Banda promete lançamentos para 2025

Legenda: Após o fim amigável da banda, Daniel Peixoto e Leco Jucá seguiram trabalhos paralelos na música Foto: Nicolas Gondim/Divulgação

Em relação a possibilidade de incluir mais shows na agenda e lançar novos trabalhos, Daniel Peixoto afirma que ele e Leco estão “abraçando as coisas que as pessoas têm para nos dar”, mantendo um tom de mistério. O artista, no entanto, já adiantou algumas das novidades: nos próximos meses, o Montage deve lançar versões remasterizadas de algumas músicas, além de disponibilizar materiais ainda inéditos no streaming.

Além disso, a dupla prepara novas músicas, fruto da reunião para os shows de 20 anos. “Tem algumas coisas que a gente retomou do que a gente tinha, de onde tinha parado, e tem coisas novas que a gente está fazendo. Então, para quem está esperando música, a gente está sim pensando em fazer coisas”, promete Daniel.

A primeira música da leva de lançamentos será uma nova versão de uma música já conhecida do público e será divulgada ainda em fevereiro. “Antes do Carnaval, vamos soltar uma música nossa que fez bastante sucesso em versão 2025 para celebrar o início dos lançamentos”, detalha Daniel, que afirma que relançamento “tem a ver com uma participante do BBB”.

Serviço

Show “Montage – 20 Anos” + DJ Maarji e Festa Lá em Cima

Quando: Sexta-feira, 31 de março, das 17h30 às 22h

Onde: Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)

Acesso gratuito | Entrada por ordem de chegada e sujeita à capacidade do espaço

Classificação indicativa: 18 anos

Mais informações: @montage_br e @estacaodasartes.ce