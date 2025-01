Selvagens à Procura de Lei anuncia retorno com nova formação e lançamento de novo álbum em maio

Pouco mais de seis meses após um desentendimento público que resultou em processos judiciais e na separação da formação original da banda, o Selvagens à Procura de Lei está de volta à ativa com novos integrantes. Sob comando do vocalista Gabriel Aragão, único membro da formação original, o grupo anunciou, nesta quinta-feira (30), que deve lançar novos trabalhos e voltar aos palcos em um uma turnê nacional nos próximos meses.

A retomada da banda conta com músicos cearenses experientes, já conhecidos na cena cultural da Cidade. Plínio Câmara, ex-integrante da banda Casa de Velho, assume a guitarra; Jonas Rio, ex-Left Inside, o baixo; e Matheus Brasil, produtor musical e ex-baterista do Projeto Rivera, que já vinha tocando com Gabriel em seu projeto solo, assume as baquetas. Brasil também produziu, junto a Gabriel, o novo trabalho da banda.

Previsto para maio deste ano, o lançamento do quinto álbum da banda, intitulado "Y", será seguido por uma série de shows que começa em Fortaleza. A apresentação terá data divulgada em breve.

As músicas inéditas foram escritas por Gabriel durante o “auge da crise da banda”, segundo o artista. Antes da estreia do disco, três singles devem ser divulgados entre fevereiro, março e abril.

O primeiro deles, “Pra Recomeçar”, é recado direto sobre o momento atual do grupo e chega às plataformas no próximo dia 14. Já a música que será lançada em abril é uma colaboração com a banda Vivendo do Ócio – segundo Aragão, atendendo a um pedido antigo dos fãs.

Em entrevista ao Verso, o vocalista do Selvagens afirmou estar vivendo dias com “muitas emoções” e que está animado com a volta aos palcos. “Nos ensaios, tocando as músicas antigas, dá para ver que é uma banda mais afiada”, destaca Gabriel, que elogiou os novos integrantes, escolhidos ao longo do processo criativo do álbum. “É um Selvagens mais rápido, pesado, jovem. Tô doido para fazer show, por mim já fazia um amanhã”, brinca.

Legenda: Shows da nova fase devem começar em maio, após o lançamento do quinto álbum da banda Foto: Igor de Melo

Apesar da empolgação, o disco traz muito das mágoas que envolveram a banda nos últimos meses. Com sonoridade mais pesada, se aproximando dos primeiros trabalhos da banda, Y teve a raiva como força motriz, segundo Gabriel. “A referência foi a dor que eu estava sentindo. Botei tudo pra fora: a minha raiva, o sentimento de traição, de perder alguém que eu considerava um irmão”, destaca.

O artista afirma que a retomada do Selvagens – cujo nome e marca ele afirma pertencerem apenas a ele – não foi comunicada aos músicos Rafael Martins, Caio Evangelista e Nicholas Magalhães, com quem não mantém mais nenhum tipo de contato. Os quatro tocaram juntos por quase 15 anos.

Legenda: Nicholas, Caio, Gabriel e Rafael, em foto de divulgação da formação original do SAPDL Foto: Arthur Henrique/Divulgação

A falta de contato, segundo Aragão, acontece porque os impasses em relação à propriedade de marca seguem sendo tratados na Justiça, mas também por uma decepção pessoal com os ex-companheiros, principalmente por “diferenças políticas”. “Não tenho contato nenhum com eles e não sei quando vou ter. Quero lembrar deles por quem eles foram e não por quem eles se tornaram”, declara. “Não desejo nada de mal. Desejo que encontrem o caminho deles, mas preciso seguir em frente”, completa.

À época do desentendimento, Gabriel alegou que, antes de anunciar o hiato dos Selvagens, os demais membros tentaram expulsá-lo, o que acabou resultando na separação definitiva do grupo. Por sua vez, o trio afirmou, em comunicado conjunto, que as declarações do vocalista à imprensa continham "inverdades sobre a determinação de pausa e condutas dos demais integrantes".

No momento, um processo judicial para avaliar se o Rafael, Caio e Nicholas podem usar o nome e a marca da banda segue na Justiça – já que o trio anunciou que seguirá tocando junto.