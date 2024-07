Banda cearense Selvagens à Procura de Lei anuncia pausa: 'Não conseguimos entrar em consenso'

A banda cearense Selvagens à Procura de Lei anunciou, nesta quinta-feira (11), uma pausa por tempo indeterminado para realizar uma "reestruturação". Criado em 2008, o grupo era formado por Gabriel Aragão, Rafael Martins, Caio Evangelista e Nicholas Magalhães. Em entrevista ao Diário do Nordeste, Gabriel detalhou que os integrantes tiveram diversos desentendimentos antes de decidirem pela pausa.

"Não foi de comum acordo. Procurei muito realizar turnê de despedida, mas acredito que é normal que uma banda com 15 anos de estrada tenha esses desentendimentos. E são desentendimentos de muitas ordens. Desentendimentos artísticos, comerciais, intelectuais, e diria até de ordem de desentendimentos ideológicos", afirmou Gabriel.

Para o vocalista, que também é criador da banda e dono da marca, algumas ocorrências deixaram evidente a necessidade da paus. "Somam com coisas que aconteceram na semana passada. Um show desmarcado, do qual não fui comunicado", disse, em referência ao Festival Férias na PI, organizado pela Prefeitura de Fortaleza, em que a banda estava prevista para tocar.

"(O desgaste) já vinha há mais tempo. Não conseguimos entrar em consenso. Aconteceram algumas ações e atropelamentos, como, por exemplo, o que houve semana passada, em que eu tive que dizer ao grande público que não haveria o show. Não chamaria de estopim, mas de 'gota d'água'". Gabriel Aragão Vocalista do Selvagens à Procura de Lei

"Estou triste com a situação, mas pensei muito nos fãs, na história, no que significa o 'Selvagens à Procura de Lei'. É muito maior do que nós quatro. Dito isso, a gente enquanto banda vai passar por uma reformulação", acrescentou.

Luto pelo fim de uma era

O vocalista afirma que existe o luto, considerando que a banda carrega muitas histórias, entre os próprios integrantes, e entre a banda e os fãs.

"É real, mas a banda não acaba por aqui. A banda vai seguir em frente, a banda vai fazer trabalho, tem novas músicas já escritas, muita coisa por vir. Tenho muita confiança nesse trabalho que está por vir", disse Gabriel.

Apesar do momento de pausa, ele garantiu que virá coisa boa pela frente. "Agora é o momento do luto, realmente, mas vai passar. A banda vai anunciar coisas, não pra agora, mas pra daqui a um tempinho. A gente vai se ver de novo: a banda Selvagens à Procura de Lei e os fãs. Com outra formação, mas com a mesma energia e ideologia", assegurou.

Reestruturação da banda

A reestruturação ocorre após 15 anos de banda, conhecida por seu estilo de rock alternativo nacional. Eles participaram dos festivais Lollapalooza, em 2014 e 2018, e Rock in Rio, em 2019. Além disso, lançaram quatro álbuns e, em 2023, divulgaram dois singles:

"O Verão Passou, Mas O Sol Continua Aqui"

"Por Todo O Universo".

A nova reformulação deve ser divulgada em breve. Segundo Gabriel, ainda é muito cedo para falar. O que ele deseja, neste momento, é "lembrar das coisas boas que essa formação do Selvagens viveu".

"Esse não é o fim. Vai ter a continuidade. A entidade vai dar continuidade desse trabalho, mas nada ainda de anunciar uma formação nova. Fato é que músicas novas existem, parcerias muito boas, embora seja um momento de lamentação. Eu estou olhando muito para o futuro e acho que o futuro é potente, é bonito, é luminoso", concluiu.

O Diário do Nordeste tentou entrar em contato com Rafael Martins, Nicholas Magalhães e Caio Evangelista, mas não teve retorno até a publicação. Ela segue aberta para incluir o relato dos outros integrantes da banda sobre a pausa do Selvagens à Procura de Lei.