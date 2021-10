Banda Selvagens à Procura de Lei retorna aos palcos com tributo a Belchior, no Cineteatro São Luiz

"A espera acabou!": foi com essa chamada que os integrantes da banda Selvagens à Procura de Lei anunciaram nas redes sociais o retorno aos palcos. O show acontece no dia 24 de outubro, às 18h, no Cineteatro São Luiz.

Intitulada "Selvagens à Procura de Lei toca Belchior", a apresentação prestará um tributo a um dos maiores cantores e compositores do Ceará, o eterno rapaz latino-americano.

Os ingressos para a noite são limitados, no valor de R$ 30 (inteira) e R$15 (meia). Eles podem ser adquiridos no site da Sympla e na bilheteria do São Luiz. O show seguirá o decreto sanitário em vigor contra a Covid-19 e respeitará os protocolos de biossegurança.

Efervescência

Famosos pelos trabalhos autorais, numa mescla entre poesia e arte, os cearenses da Selvagens à Procura de Lei lançaram, em fevereiro deste ano, uma releitura da música “Sede ao Pote” na voz da artista paraibana Lucy Alves, em dois formatos: primeiro em single e depois em clipe.

A canção integra o disco "Paraíso Portátil", lançado em 2019 – o quarto álbum da formação musical –, com interpretação de Rafael Martins. A partir da releitura, o trabalhou contou com a força e a delicadeza da voz de Lucy.

A última apresentação presencial da banda num grande palco aconteceu em 8 de março do ano passado, quando o quarteto formado por Gabriel Aragão, Caio Evangelista, Rafael Martins e Nicholas Magalhães esteve no Theatro José de Alencar tocando as faixas do mais recente disco.



Serviço

Show "Selvagens à Procura de Lei toca Belchior"

Dia 24 de outubro, às 18h, no Cineteatro São Luiz (R. Major Facundo, 500 - Centro). Ingressos limitados. Valores: R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia). À venda no site da Sympla e na bilheteria do Cineteatro. Horário da bilheteria física: de terça a sexta, das 9h30 às 18h, e sábado, das 9h30 às 17h. Classificação Indicativa: Livre. Duração: 60 min