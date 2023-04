Gabriel Aragão, da Selvagens à Procura de Lei, é indicado ao 30º Prêmio da Música Brasileira

O cearense Gabriel Aragão está entre os indicados do 30º Prêmio da Música Brasileira. Em paralelo ao trabalho com a banda Selvagens à Procura de Lei, o cantor e compositor produziu a trilha do documentário “Malhada Vermelha”, de Lucas Dantas, que foi indicada na categoria Projeto Especial do prêmio.

Gabriel concorre com os trabalhos de Baby do Brasil e Pepeu Gomes, no projeto "Noites Cariocas (Ao vivo)" e com Alfredo Del-Penho, João Cavalcanti, Moyseis Marques e Pedro Miranda pelo "Desengaiola".

O álbum do cearense está disponível em todas plataformas de música. O filme é dirigido pelo jornalista e cineasta Lucas Dantas e também está disponível na íntegra no Youtube.

“Malhada Vermelha” narra as consequências da retirada de 12 mil moradores da antiga cidade de Jaguaribara, no Ceará, para a construção do Açude Castanhão. Entre as pessoas removidas estavam familiares do diretor do filme que, 12 anos depois, volta ao local para comandar uma busca pelo antigo sítio submerso de seus avós, a Malhada Vermelha.

O curta-metragem foi lançado em 2014 e circulou por festivais internacionais, nos Estados Unidos e Europa. Depois de ganhar prêmios, teve uma reedição de imagens, narração para português e trilha sonora original, que reúne músicos como Rodger Rogério, Régis Damasceno (Cidadão Instigado), Lorena Nunes, Dudu Holanda, Igor Caracas, entre outros.

A cerimônia de entrega do Prêmio acontecerá em 31 de maio, no palco do Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Alcione será a grande homenageada da noite por sua trajetória na música. A festa será apresentada por Felipe Neto e Lázaro Ramos.