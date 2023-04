Leila Pinheiro faz show gratuito em Aquiraz no mês de abril

A Tapera das Artes, em Aquiraz, abre mais uma temporada do projeto "Encontro Mestre & Aprendiz”, na próxima quinta-feira (27), às 19h, com show de Leila Pinheiro. A entrada é gratuita, sujeita a disponibilidade do espaço. Os ingressos estão disponíveis por meio do Sympla.

A noite de show reúne outras iniciativas da instituição de formação artística e cultural. Será o lançamento da Orquestra Popular de Repertório (OPR), formada por professores e alunos e músicos residentes da Tapera das Artes. Também sobem ao palco o Coro Canto Livre, a Tapera Arte Ensemble e a Tapera Acadêmica, com alunos e professores da instituição.

Mestres que se apresentarão em 2023

A quinta edição do “Encontro Mestre & Aprendiz" promove série de sete encontros temáticos, entre mestres consagrados no cenário nacional e internacional da música instrumental, professores-músicos profissionais e estudantes de música.

Ao longo do ano, ainda irão se apresentar na Tapera das Artes o mestre Jaime Ernest Dias (violão), prof. dr. Alexandre Ritter (contrabaixo), prof. dr. Márcio Landi (Regência), maestro Spok (músicas e danças regionais com foco nas origens da cultura popular, arranjo e produção cultural), Paulo Braga (piano, composição, arranjo, gestão pedagógica e produção musical e cultural); maestro Moisés Inácio (regência e instrumentos de metais), maestro Marcelo Corrêa (regência e instrumentos de madeiras com o projeto “Pra Ver a Banda Tocar”), maestro Abel Rocha (regência, produção musical e artística), Davide Carbone (canto, produção musical e artística), e Nelson Ayres (piano, regência, composição e arranjo, produção musical e artística).