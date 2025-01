Milton Nascimento viaja para Grammy 2025 e pede torcida pelo Brasil; veja vídeo

O cantor Milton Nascimento viajou, nesta terça-feira (28), para Los Angeles, nos Estados Unidos, onde vai participar do Grammy Awards de 2025. A cerimônia de entrega da tradicional premiação será realizada no domingo (2).

O artista, de 82 anos, concorre ao prêmio na categoria de ‘Melhor Álbum Vocal de Jazz’ por ‘Milton + Esperanza’ (2024). O disco é uma parceria do brasileiro com a norte-americana Esperanza Spalding.

Os dois mantêm uma amizade de mais de 15 anos. O álbum conta com novas versões de clássicos de Bituca, além de canções de Beatles e de Michael Jackson. As gravações ocorreram na casa do próprio Milton.

“Oi, pessoal. Acabei de entrar nesse avião para ir para Los Angeles para correr ao Grammy Awards. Quanto a torcida de todos vocês, mil beijos” Milton Nascimento

O anúncio da viagem foi feito pelo artista por meio de um vídeo nas redes sociais. “Espero trazer esse prêmio para o Brasil”, escreveu na legenda da publicação, já dentro do avião rumo aos EUA.

LONGE DOS PALCOS, PERTO DA MÚSICA

Milton Nascimento tem mais de 60 anos de carreira e se despediu dos palcos em 2022, com uma turnê especial que terminou em Belo Horizonte, no Estádio Mineirão.

Mesmo assim, o artista do cultuado Clube da Esquina desenvolveu um projeto musical com a jazzista norte-americana, ao qual classificou como “provável último álbum”, em entrevista ao jornal The New York Times.

