Indicados ao Grammy 2025 são divulgados nesta sexta (8); veja horário e como assistir

O Grammy vai divulgar a lista de indicados para a edição de 2025 nesta sexta-feira (8), às 12h45, pelo horário de Brasília. Os espectadores poderão acompanhar o anúncio através do site da premiação ou pelo YouTube.

Na transmissão ao vivo, serão divulgados os indicados para as categorias principais e alguns para as específicas. Os amantes da música conhecerão os vencedores do dia 2 de fevereiro de 2025, em Los Angeles.

Esta será a 67ª edição da maior premiação da música. Serão premiadas as melhores composições, gravações e produções musicais lançadas entre setembro de 2023 e agosto de 2024. Entre as expectativas do público para as indicações, estão nomes como Beyoncé, Taylor Swift e Billie Eilish.

As cantoras aparecem como fortes concorrentes para a categoria de Melhor Álbum do Ano, confira:

"HIT ME HARD AND SOFT", Billie Eilish

"Cowboy Carter", Beyoncé

"The Tortured Poets Department", Taylor Swift

"The Rise and Fall of a Midwest Princess", Chappell Roan

"Short N’ Sweet", Sabrina Carpenter

"Eternal Sunshine", Ariana Grande

"Only God Was Above U"s, Vampire Weekend

"Deeper Well", Kacey Musgraves

Apesar das estrelas consagradas, algumas surpresas são esperadas pelos fãs para a premiação. A principal delas é a cantora britânica Charli XCX com o sucesso "Brat". O álbum se tornou um fenômeno em 2024 e chegou a alcançar o número um nas paradas do Reino Unido e o terceiro lugar nos EUA.

Tamanho sucesso foi até mesmo responsável por transformar o título do álbum na "palavra do ano", segundo o dicionário Collins.

Confira outras possíveis indicações ao Grammy

Melhor Música

"Espresso", Sabrina Carpenter

"Fortnight", Taylor Swift feat. Post Malone

"Die With a Smile", Lady Gaga & Bruno Mars

"Good Luck, Babe!", Chappell Roan

"Texas Hold ‘Em", Beyoncé

"Beautiful Things", Benson Boone

"Birds of a Feather", Billie Eilish

"We Can’t Be Friends (Wait for Your Love)", Ariana Grande

Artista revelação