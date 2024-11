'Star Wars' terá nova trilogia no cinema com parceria de Simon Kinberg, roteirista de 'X-Men'

A franquia "Star Wars" poderá ter novos títulos anunciados em breve. Segundo informações do portal americano Deadline, a Lucasfilm, detentora dos direitos da série, fechou um acordo com o produtor Simon Kinberg para produzir e escrever uma nova trilogia de episódios.

O blog diz que as produções serão os episódios 10, 11 e 12, que seguirão a história do episódio 9, "A Ascensão Skywalker", lançado em 2019. Contudo, a publicação aponta que fontes dentro da produtora contestam essa hipótese e afirmam que Kinberg estaria, na verdade, responsável por uma nova saga, sem relação com os filmes anteriores.

O anúncio dos novos episódios de "Star Wars" também foi confirmado pelo The Hollywood Reporter, que aposta na versão do projeto ser um produto independente. Ainda não há detalhes na história ou previsão de lançamento para a nova trilogia.

Veja também Zoeira Bruna Biancardi exibe detalhes do quarto de Mavie na Arábia Saudita; veja Zoeira Mavie, filha de Neymar, ganha festa de aniversário de 1 ano; veja cantores que irão se apresentar

Essa não é a primeira vez que Kinberg se envolve com alguma produção "Star Wars". Com Dave Filoni e Carrie Beck, o produtor foi responsável pela criação da série animada "Star Wars: Rebels", que durou quatro temporadas entre 2014 e 2018. Ele também foi consultor do episódio 7, "O Despertar da Força", que reviveu a franquia nos cinemas em 2015.

Kinberg também não é desconhecido no meio dos "blockbusters de Hollywood". Ele produziu e escreveu vários filmes dos "X-Men" para a 20th Century Fox, além de roteirizar a comédia de ação e romance que reuniu o casal Angelina Jolie e Brad Pitt, "Sr. & Sra. Smith" (2005).

Junto dessa nova trilogia, a Lucasfilm cuida de outros projetos que envolvem o nome "Star Wars". O mais esperado deles é o longa "O Mandaloriano e Grogu", que continua a história da série de sucesso da Disney+, "O Mandaloriano". O filme tem previsão de estreia para maio de 2026.