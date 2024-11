Bruna Biancardi exibe detalhes do quarto de Mavie na Arábia Saudita; veja

A influenciadora digital Bruna Biancardi exibiu detalhes do quarto da filha, Mavie, de 1 ano, fruto do relacionamento com o jogador Neymar. Em publicação nas redes sociais nesta quinta-feira (7), a companheira do atleta compartilhou com os fãs registros do cômodo da herdeira. A modelo e a bebê moram na mansão luxuosa com Neymar na Arábia Saudita, onde ele atua pelo Al-Hilal.

Nos Stories do Instagram, Bruna mostrou a piscina de bolinhas brancas e uma cama montessoriana. "Fiquei de mostrar o quartinho da Mavie pra vocês, mas estava esperando instalar a piscina de bolinha. Livrinhos, coisinha de pintura, uma penteadeira, mesinha de chá, uma quitandinha. Depois eu juro que mostro arrumado”, iniciou ela.

Veja vídeo do quarto de Mavie

Ainda durante o "tour" pelo quarto de Mavie, Bruna exibiu o closet da pequena, com direito a um espelho repleto de luzes e preenchido com roupinhas infantis.

"Aqui fica a parte das roupinhas dela, aqui acende. Ela adora vir aqui e tirar as luzes, e aqui mais roupinhas e sapatinhos. Ficou a coisa mais linda", explicou a influenciadora no vídeo.

Aniversário de 1 ano

A pequena Mavie completou um ano no último mês de outubro. Para comemorar a data, Neymar e Bruna escolheram um resort de luxo na Arábia Saudita, localizado em uma vila banhada pelo Mar Vermelho. O hotel, chamado de The Red Sea Project, tem diárias que vão de R$ 15 mil a R$ 30 mil no fim de semana.

Nas redes sociais, a influenciadora mostrou o passeio com a filha pela praia, andando de bicicleta, além de revelar as áreas do resort luxuoso.