CAPTEI: CDL Jovem Fortaleza dá as boas-vindas a uma nova era sob a liderança de Máyra Thé

Na noite de terça-feira, 28, a sede da Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza se transformou em um verdadeiro reduto de inovação e otimismo, com a posse da nova gestão da CDL Jovem. Sob o comando de Máyra Thé, ex-vice-presidente e agora presidente, a entidade inicia um biênio repleto de promessas para o cenário empresarial local, focando em inovação, desenvolvimento e responsabilidade social.

A nova vice-presidente, Raquel Agnes, e as diretoras que a acompanham – Priscila Mesquita (eventos), Marília Ximenes (finanças), Enila Alves (missões), Lívia Ferraz (comunicação), Paula Dantas (diretoria feminina), Karen Linhares (sucesso do associado), Felipe Caezar (crescimento e inovação), Rutenio Florêncio (responsabilidade socioambiental) – formam um time que promete trazer frescor ao órgão, cada uma contribuindo com sua expertise única.

Legenda: Diretoria da CDL Jovem Foto: LC Moreira

Além disso, Vinicius Sousa e Verônica Pinzon, responsáveis pelo conteúdo, e Bosco Nunes, que ficará à frente do planejamento e gestão, adicionam uma camada de inovação e criatividade, garantindo que a CDL Jovem permaneça relevante e conectada às novas tendências do mercado.

Entre sorrisos e boas-vindas, a noite ainda contou com um momento especial de networking, onde convidados puderam se conectar, trocar experiências e gerar novas parcerias.

Veja nas fotos captadas por LC Moreira:

