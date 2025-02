Morre Boss In Drama, DJ e produtora de hits com Karol Conká e Linn da Quebrada

A DJ e produtora musical Peppa Oliveira, mais conhecida como Boss In Drama, faleceu neste sábado (1º), aos 37 anos. Ela ficou famosa por hits como "Lista VIP", "Farofei" e "Toda Doida", em parceria com Karol Conká, além do remix "A Lenda", com Linn da Quebrada.

A notícia foi confirmada pelo jornalista Fernando Oliveira, amigo da artista, por meio de suas redes sociais. A causa da morte, no entanto, não foi comunicada.

"Minha amada Boss in Drama, te amo tanto. Queria te ver nesse fim de semana, falamos literalmente ontem. Vou sentir tanto sua falta. Vou te carregar comigo na minha lista vip eternamente. To arrasado. Meu amor será para sempre. Que talento. Voce foi tão tão tão incrível", escreveu Fernando em seu post.

QUEM ERA PEPPA OLIVEIRA?

Peppa Oliveira começou sua carreira no extinto MySpace — rede social famosa nos anos 2000 —, em 2007, ganhando reconhecimento entre os fãs de música eletrônica. Desde então, passou por várias gravadoras nacionais e internacionais, tornando-se uma figura de destaque na cena noturna de São Paulo, com muitos seguidores fiéis.

Ao longo de seus quase 20 anos de carreira, Boss In Drama produziu remixes oficiais para artistas como Nicki Minaj, Ariana Grande, Taylor Swift, Anitta, Linn da Quebrada, além de colaborar com sua principal parceira, Karol Conká.

Ela também se apresentou em grandes eventos como Lollapalooza, Rock in Rio, Popload, XXXXperience, Cannes Lions de 2017, VMB, entre outros. Seu primeiro álbum solo, "Pure Gold" (2011), foi listado como um dos melhores discos do ano pela Rolling Stone, ficando em sétimo lugar.

ARTISTAS LAMENTAM A MORTE DA DJ

A morte de Peppa Oliveira gerou várias manifestações de tristeza entre amigos e colegas famosos. "Amigo, que notícia triste", escreveu o cantor e compositor Romero Ferro. "Meu Deus, como assim? Que tristeza", escreveu a influencer Bic Muller.

"Sem acreditar! Perdemos um ícone de uma geração. Vou guardar para sempre o seu sorriso e o carinho que você tinha ao me encontrar. Nossa cena te agradece pelas músicas", lamentou o DJ Felipe Guerra.

"Incrédulo com a partida da Boss In Drama. Foi um prazer poder trocar contigo, e ter a chance de aprender contigo. Sempre lembrarei de ti com muito amor e carinho, que sua passagem seja tranquila. Prometo ouvir *Pure Gold* sempre que sentir saudades", publicou o DJ Rapha Pacheco.

"Meu Deus que tristeza!!! Ela era querida e talentosa demais!!!!!", lamentou a rapper Drik Barbosa. "Muita luz onde quer que esteja, querida", desejou a youtuber Mari Moon.

