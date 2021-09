Megan Fox revela que vestido transparente usado no VMA 2021 foi ideia do atual namorado

A atriz Megan Fox, que teve um dos looks mais comentados do Video Music Awards (VMA), realizado no último domingo (12), comentou sobre a inspiração da montagem da noite em questão. Segundo ela, a ideia foi dada pelo namorado dela, o rapper Machine Gun Kelly.

"Ele disse: 'Você vai ficar nua hoje à noite'. Eu fiquei tipo: 'Como você quiser, papai'", contou ela em entrevista ao site norte-americano ET. Por isso, a atriz surgiu em um vestido cheio de transparências da grife Mugler.

Veja o vestido:

Legenda: Megan compartilhou as imagens dos looks no Instagram Foto: reprodução/Instagram

Novo relacionamento

Megan Fox e Machine Gun Kelly assumiram o relacionamento no ano passado, logo após a finalização das gravações do longa 'Midnight in the Switchgrass' (2021). A atriz terminou recentemente o casamento com o ator Brian Austin Green, com quem esteve por dez anos e com quem teve dois filhos.

No Instagram, Megan fez uma montagem com os looks usados no VMA e também no Met Gala 2021, realizado na última segunda-feira (14).

"Só eu aqui ignorando e desafiando todas as suas projeções puritanas emocionalmente reprimidas do que uma mulher deveria ser", escreveu.