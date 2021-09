Conor McGregor e Machine Gun Kelly discutem nos bastidores do VMA 2021

O lutador Conor McGregor e o cantor Machine Gun Kelly protagonizaram uma confusão nos bastidores do MTV Video Music Awards 2021, cuja 38ª edição ocorreu na noite desse domingo (12), em Nova Iorque, nos Estados Unidos.

Em imagens divulgadas nas redes sociais, McGregor aparece com os ânimos exaltados e partindo para cima de Kelly, que vestia um terno vermelho de brilhantes.

Assista ao vídeo:

Not machine gun kelly and connor fighting in the #Vmas chile 😭 pic.twitter.com/FegsBvfRVV — 𝕸𝖆𝖉𝖎𝖘𝖔𝖓𝕽𝖎𝖆𝖍 (@MadisonRiah) September 12, 2021

Seguranças do evento interviram na ação e afastaram o lutador para evitar agressão física. A motivação do episódio, no entanto, não foi revelada.

Ao lado da namorada Megan Fox, Machine Gun Kelly conquistou o troféu de melhor Clipe Alternativo por My Ex's Best Friend, parceria com Blackbear.