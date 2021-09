Confira a lista de vencedores do VMA 2021

A 40ª edição do Video Music Awards de MTV (VMA) consagrou os cantores Lil Nas X e Olivia Rodrigo, neste domingo (12), em uma cerimônia que voltou a contar com a presença do público após o evento reduzido no ano passado devido à pandemia da Covid-19.

O evento aconteceu no Barclays Center do Brooklyn, em Nova York, Estados Unidos, com audiência completa e de máscara.

Lil Nas X recebeu o prêmio mais importante da noite, Vídeo do Ano, por "Montero (Call Me by Your Name)".

"Obrigado à agenda gay, vamos agenda gay", agradeceu o jovem de 22 anos.

O artista também levou a melhor nas categorias Melhor Direção, Melhor Direção de Arte e Melhores Efeitos Visuais, todos pelo mesmo clipe.

Ele também foi uma das apresentações da noite de prêmios. Lil Nas X performou os novos sucessos "Industry Baby" e "Montero", com participação de Jack Harlow.

Olivia Rodrigo venceu em três categorias, incluindo Canção do Ano por "Drivers License" e Artista Revelação.

"Sou muito agradecida por poder fazer música e as coisas que amo e chamar isto de meu trabalho", disse a jovem de 18 anos, cujo álbum de estreia "Sour" alcançou o topo das paradas.

A cantora também foi uma das atrações do VMA e cantou outro single do álbum de estreia, a música "good 4 u".

A noite contou ainda com apresentação da brasileira Anitta, que performou a canção "Girl From Rio" no palco da premiação.

Lista de vencedores do VMA 2021

Vídeo do Ano

Lil Nas X – “Montero (Call Me By Your Name)”

Artista do Ano

Justin Bieber

Música do Ano

Olivia Rodrigo – “Drivers License”

Artista Revelação

Olivia Rodrigo

Push Performance do Ano

Olivia Rodrigo – “Drivers License”

Melhor Colaboração

Doja Cat ft. SZA – “Kiss Me More”

Melhor Clipe Pop

Justin Bieber ft. Daniel Caesar, Giveon – “Peaches”

Melhor Clipe de Hip-Hop

Travis Scott ft. Young Thug & M.I.A. – “Franchise”

Melhor Clipe de Rock

John Mayer – “Last Train Home”

Melhor Clipe Alternativo

Machine Gun Kelly ft. blackbear – my exs best friend

Melhor Clipe Latino

Billie Eilish & ROSALÍA – Lo Vas A Olvidar

Melhor Clipe de R&B

Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic – Leave The Door Open

Melhor Clipe de K-Pop

BTS – Butter

Melhor Clipe Manifesto

Billie Eilish – Your Power

Melhor Direção

Lil Nas X – MONTERO (Call Me By Your Name)

Melhor Fotografia

Beyoncé, Blue Ivy, SAINt JHN, WizKid – BROWN SKIN GIRL

Melhor Direção de Arte

Lil Nas X – MONTERO (Call Me By Your Name)

Melhores Efeitos Visuais

Lil Nas X – MONTERO (Call Me By Your Name)

Melhor Coreografia

Harry Styles – Treat People With Kindness

Melhor Edição

Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic – Leave The Door Open

Melhor Grupo

BTS